Îți poți auzi bătăile inimii

Nu cu mult timp în urmă, o cameră de la sediul Microsoft din Redmond, Washington, era în centrul atenției. Este atât de liniște acolo încât îți poți auzi bătăile inimii. Poți chiar să-ți auzi sângele curgând, articulațiile trosnind sau organele funcționând. Și respirația ta sună complet diferit.

Așa o descriu oamenii care s-au aventurat în această cameră. După cum a relatat „20 Minuten”, inginerul senior Microsoft, Hundraj Gopal, a rezistat acolo 45 de minute, înainte să amețească. Nimeni nu a reușit să stea mai mult de atât.

Cameră anecoică a fost construită în mai multe straturi – aproape ca o ceapă, pentru a elimina tot zgomotul exterior. Nivelul de zgomot măsurat este de minus 20,3 decibeli. Microsoft a deținut recordul mondial Guinness pentru cel mai liniștit loc din lume datorită acestei camere. Însă această performanță a fost doborâtă între timp.

Minus 24,9 decibeli – un nou record

Astăzi, o cameră din Laboratorul Orfield din Minneapolis, Minnesota, este considerată cel mai liniștit loc de pe Pământ. Acolo a fost măsurat un nivel de minus 24,9 decibeli. Aceasta este mult sub pragul auzului uman, care începe de la zero decibeli. Cartea Recordurilor a confirmat oficial acest lucru.

Camera este complet căptușită cu pene de fibră de sticlă fonoabsorbante. Nu există ecou, ​​nu există reflexie, nu există simțul orientării. Imaginează-ți că pui jos un scaun – și e ca și cum nu ar fi atins podeaua, pentru că nu se aude niciun sunet. După aproximativ 30 de minute, corpul începe să se legene. Propria ta voce pur și simplu dispare. Simțurile tale devin complet dezorientate.

„Devii tu însuți sunetul”

„Modul în care te orientezi într-o cameră depinde de sunetele pe care le auzi în timp ce mergi. În camera anecoică, nu ai astfel de indicii”, a declarat Steven Orfield, fondatorul laboratorului, pentru CBS.

El a continuat: „Când este liniște, urechile se adaptează. Cu cât camera este mai liniștită, cu atât auzi mai mult.” Într-un interviu acordat Hearing Aid Know, el a rezumat experiența: „În această cameră, devii tu însuți sunetul.”

Gopal descrie situația astfel: „Urechile noastre sunt constant supuse unei presiuni subtile din partea zgomotelor cotidiene. Într-o cameră anecoică, această presiune dispare brusc. Fără sunet reflectat, corpul se simte ca și cum ar pluti într-un vid senzorial ciudat”, a declarat el pentru CNN.

Unii le rezervă pentru meditație

Aceste camere nu sunt construite pentru cascadorii îndrăznețe. Sunt destinate cercetării. NASA le folosește pentru a testa cum reacționează oamenii la izolarea senzorială. Companiile verifică dacă noile lor produse scot zgomote nedorite. Dar și persoane private se aventurează în aceste camere – unii le rezervă pentru meditație, alții din pură curiozitate. Dar nimeni nu poate sta prea mult timp în ele.

Ce este o cameră anecoică?

O camera anecoică este un spațiu special conceput pentru a elimina complet reflectarea sunetelor și a undelor electromagnetice, potrivit Hit.ro. Cuvântul „anecoic” provine din greaca veche și înseamnă „fără ecou”. Aceste camere sunt folosite în diverse domenii, precum cercetarea acustică, testarea de echipamente audio, dezvoltarea produselor electronice și studiile privind percepția sunetului.

Camerele anecoice sunt acoperite capitonate cu materiale speciale, de obicei spumă cu densitate mare, dispusă în forme conice sau piramidale. Aceste materiale absorb undele sonore și reduc considerabil orice fel de reflexii acustice. Și podeaua este, de asemenea, construită într-un mod care să absoarbă sunetul, fiind susținută de o plasă metalică sau o platformă suspendata pentru a simula un spațiu deschis.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE