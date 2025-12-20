Majoritatea abandonează școala deoarece este prea dificil să învețe

Dificultățile legate de programa școlară și așteptările neîndeplinite sunt principalele motive pentru care tinerii abandonează școala, formarea profesională sau universitatea. Problemele de sănătate mintală pot fi, de asemenea, un factor care contribuie la aceasta.

Datele Eurostat arată că majoritatea (43%) abandonează școala atunci când conținutul învățării și al cursurilor este prea dificil sau nu corespunde așteptărilor lor. Această cifră crește la 50% în învățământul terțiar, adică la nivel universitar și de colegiu.

Ratele de abandon școlar variază considerabil în UE. Țările de Jos se află în fruntea listei, aproape unul din trei elevi, stagiari sau studenți (32%) abandonând școala cel puțin o dată. Danemarca urmează cu 27%, iar Luxemburgul se află pe locul trei cu 25%.

Interesant este că motivele financiare sunt rareori menționate drept principalul motiv al abandonului școlar. Mai puțin de unul din zece spun că au părăsit școala, formarea profesională sau universitatea din lipsă de bani.

România cheltuie cel mai puțin pentru educație

Eurostat arată că unele țări cu cele mai mici rate de abandon școlar raportează cea mai mare proporție de elevi care au fost forțați să părăsească școala din cauza constrângerilor financiare. De exemplu, în România, țara cu cea mai mică rată de abandon școlar din UE, 22% dintre elevii care au abandonat școala au invocat motive financiare.

România este, de asemenea, țara UE cu a doua cea mai mică pondere a PIB-ului cheltuit pe educație .

Nici bulgarii nu își pot permite

O imagine similară apare și în Bulgaria vecină: în timp ce doar 3,5% dintre respondenți au raportat că au abandonat școala, 30% dintre aceștia nu și-o mai pot permite – cea mai mare rată din UE. La fel se întâmplă și în Cipru. Deși țara are a patra cea mai mică rată de abandon școlar din întreaga UE, se situează pe locul trei în clasamentul abandonului școlar din motive financiare.

Mulți au abandonat școala sau studiile ulterioare din motive personale sau familiale (18,5%) sau pentru că au dorit să lucreze (14%), în timp ce 8% au fost nevoiți să abandoneze școala din cauza unei boli sau a unei dizabilități.

Ucigașul tăcut al educației: Problemele de sănătate mintală

Deși Eurostat nu a înregistrat în mod specific sănătatea mintală, este probabil ca aceasta să joace un rol. Un studiu britanic de anul trecut a constatat că problemele de sănătate mintală au fost principalul motiv pentru care 28% dintre studenții de licență chestionați în 2023 au luat în considerare abandonarea școlii – de departe cel mai frecvent motiv invocat.

„Știm că bolile mintale, singurătatea și sentimentele de neapartenență au crescut semnificativ în ultima vreme”, se arată în raportul Institutului pentru Politici în Învățământul Superior.

