Performanțe impresionante și scopuri ambițioase

Acest proiect grandios, dezvoltat pe parcursul unui deceniu, constă într-o rețea vastă de 55.000 de kilometri de fibră optică ce conectează 40 dintre cele mai mari orașe din țară, potrivit publicației Clubic. Mai mult decât un simplu acces la Internet, CENI este un laborator deschis pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului, complet independent de standardele occidentale.

Acesta este capabil să susțină simultan 128 de rețele eterogene și să execute 4.096 de teste în paralel. Costurile de transmisie sunt cu 60% mai mici decât soluțiile anterioare.

Performanțele tehnice sunt remarcabile: transferul a 72 de terabytes între un radiotelescop din Guizhou și o universitate din Hubei, aflate la o distanță de 1.000 de kilometri, a durat doar 1,6 ore. Această cantitate de date ar fi necesitat aproape 699 de zile pentru transferul pe o rețea clasică. Viteza susținută ajunge la aproape 100 de gigabiți pe secundă, cu o latență sub 20 de microsecunde, chiar și la capacitate maximă.

Cum schimbă CENI harta cibernetică mondială

Printre primii utilizatori ai CENI se numără giganți tehnologici precum Huawei și Baidu, ultimul folosind rețeaua pentru a îmbunătăți modelele sale de inteligență artificială de mari dimensiuni. Timpul necesar pentru ciclurile de antrenament ale modelelor cu 100 de miliarde de parametri a fost redus la aproximativ 16 secunde, potrivit sursei citate.

Radiotelescopul FAST din Guizhou, care generează zilnic 100 de terabytes de date, transferă acum informațiile obținute către centrele de procesare fără dificultăți. CENI nu se limitează doar la aplicații științifice.

Guvernul chinez intenționează să conecteze o sută de universități și companii selectate, extinzând utilizarea rețelei în domenii precum sănătatea, producția industrială și aviația emergentă. Această inițiativă face parte din strategia națională „Date orientale, calcul occidental”.

O abordare diferită față de Occident

În timp ce China își întărește infrastructura publică pentru a testa standardele viitorului, Occidentul pare să adopte o abordare diferită. Clubic subliniază că proiecte similare din Statele Unite, precum ARPANET și GENI (Global Environment for Network Innovations), au fost abandonate.

Spre deosebire de americani, care au transferat responsabilitățile către sectorul privat, China investește masiv în dezvoltarea unei infrastructuri publice avansate, ce include rețele 5G și 6G. De altfel, China deține deja 3,4 milioane de stații 5G, reprezentând 60% din totalul mondial.

Echipa responsabilă de CENI a dezvoltat 206 standarde tehnologice și a obținut 221 de brevete de invenție. China nu mai depinde de importuri, ci își creează propriile tehnologii fundamentale.

În timp ce Uniunea Europeană analizează modalități de a-și asigura suveranitatea digitală, China își consolidează poziția de lider în domeniul tehnologiei rețelelor.

