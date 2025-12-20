„O revenire la practica constituţională de dinainte de 2018”

Anunțul președintelui subliniază o decizie foarte importantă a Curții Constituționale a României (CCR) care modifică semnificativ echilibrul puterilor în procesul legislativ.

Astfel, președintele capătă o pârghie suplimentară de control asupra legilor. Nu mai este limitat la o singură șansă de a contesta fondul unei legi (prin cererea de reexaminare), ci poate folosi și calea CCR pe fond, chiar și după ce Parlamentul a modificat legea.

Aceasta îi oferă președintelui o putere mai mare de a bloca sau de a influența conținutul final al unei legi, mai ales în situații de coabitare politică (când Președintele și majoritatea parlamentară provin din partide diferite).

El arată că este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.

O schimbare esențială

„Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicuşor Dan arată că această clarificare a fost făcută în urma sesizării sale, în cadrul căreia Curtea Constituţională a admis obiecţia şi a declarat neconstituţională o lege privind reorganizarea unor unităţi de cercetare.

