Recent, pe contul ei oficial de Facebook, Diana Munteanu a publicat mai multe fotografii în care apare alături de băiatul ei. Vedeta și David Niculescu au fost într-o scurtă vacanță în străinătate, în Franța. Au vizitat locuri emblematice din Paris, au văzut turnul Eiffel, s-au plimbat pe Champs-Elysees și au servit prăjituri tradiționale.

În majoritatea pozelor, cei doi au zâmbetul pe buze, sunt foarte apropiați semn că au o relație bună mamă-fiu. Se mai poate observa că David, care împlinește în iunie 13 ani, e la fel de înalt ca mama lui.

„Plecarea la Paris a fost cea mai bună decizie! Ne-am plimbat, ne-am bucurat de tot ceea ce am văzut și cel mai mult, am petrecut timp împreună, altfel. #david #paris”, a transmis după vacanță prezentatoarea de la „Super Neatza de weekend”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

David este rodul iubirii dintre Diana Munteanu și Claudiu Niculescu. Cei doi au divorțat în 2014, după șapte ani de căsnicie. Copilul locuiește cu ea, iar cu tatăl se vede cât poate de des.

„Nu am nici o restricţie în privinţa vizitelor. Diana este foarte înţelegătoare şi mă lasă să stau cu David cât vreau, când vreau, inclusiv să plecăm în vacanţe. Asta îi face bine copilului. Fiecare weekend după meci mi-l petrec cu David, facem diferite activităţi. Mergem la mall, la film, la locul de joacă”, spunea el în 2015 pentru click.ro.

Într-o emisiune recentă la Antena 1, Diana Munteanu a dezvăluit că fiul ei și al lui Claudiu Niculescu îl urmează în carieră pe tatăl lui, băiatul joacă fotbal. „David, de la doi ani, învârte orice capac prinde prin casă. Mama mi-a zis: Hai mai bine să îl duci la fotbal, că probabil dacă îl duci acolo scapă de treaba asta. Că dacă îl ții, o să își dorească și mai tare. Am zis că îl duc, să facă un pic de mișcare. Am zis că e foarte bine, se mai disciplinează. Uite că nu am scăpat nici în ziua de azi. Eu sunt mamă liniștită. Sunt liniștită pentru că știu că lui David nu îi place deloc să mă audă (n.r. – strigând pe stadion, la meciurile lui). Acum nu mă pot pronunța (n.r. – dacă e talentat la fotbal băiatul ei), dar din ce zice lumea probabil că o avea ceva în genă”, a mai declarat prezentatoarea.

