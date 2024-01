În urmă cu mai mulți ani de zile, după lungi căutări, Dana Rogoz și Radu Dragomir au achizionat un imobil într-o zonă centrală din București, în apropiere de Piața Romană. Și-au dorit mult ca locuința construită la 1900 să aibă o arhitectură specială, așa că au pornit renovarea.

Prima dată au consolidat casa, care semăna cu o casă cu țepi, căci meșterii au consolidat-o cu fier. Locuința a fost și înalțată și multe schimbări i-au fost făcute, însă a fost transformată într-o casă istorică cu detalii arhitecturale de la 1900.

Dana Rogoz: „Cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Dana Rogoz a făcut dezvăluiri despre renovarea casei sale din București. „Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900, dar ea a trecut prin multe modificări. (…) Am văzut-o și înainte de a o cumpăra noi cum arăta, casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii `60.

Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București, și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890 și iarăși a fost foarte lung procesul”, a explicat vedeta, care a și arătat mai multe cu casa, cum arăta aceasta la exterior, înainte să fie renovată de ei.

„Ni s-a spus chiar de ce nu o dărâmăm, când am cumpărat-o”

„A fost o perioadă în care oamenii o știau drept casa cu țepi pentru că ieșeau niște țepi din ea, care era, de fapt, niște sârme de consolidare. Acest proces se numește procesul de cămășuit pereții și toată lumea știa că e o casă arici undeva, vecinii erau foarte sceptici.

Probabil s-au gândit cine a cumpărat aici, dar apoi s-au bucurat de faptul că am…am mansardot-o, am făcut acea terasă, pentru că nu are curte”, a mai spus vedeta la Pro TV.

Referitor la cum au ales locuința, Dana Rogoz a spus că soțul ei cunoștea bine acea zonă, acolo a copilărit. „Ni s-a spus chiar de ce nu o dărâmăm, când am cumpărat-o, să construim un bloc, pentru e pe colț și merge un bloc. Regimul de înâlțime permitea, dar am zis nu, că nu e deloc genul nostru.

Ne plăcea zona foarte mult, e zona în care a copilărit Radu (n.r. soțul ei), foarte aproape de casa lui, știa foarte bine aceea alee, am căutat mulți ani și am salvat cât de mult am putut, inclusiv bârnele, cărămida, am încercat să salvăm multe”, a încheiat ea.

Casa Danei Rogoz are și o mansardă spațioasă

Acum câtiva ani, Dana Rogoz povestea: „Casa nu are atât de multe camere pentru că mansarda e un open space. Ar fi dormitorul nostru, care este și al Liei, camera lui Vlad, și o altă cameră, a lui Barbu, fratele mai mare al Liei și al lui Vlad.

Și eu, și Radu suntem pasionați de design interior și am luat împreună deciziile. Acest dulap a fost creat de noi, după ideile noastre, din uși vechi pe care le-am luat din casa noastră, dar și ale vecinilor. Aici e dulapul lui Radu, iar aici e o ușă funcțională care duce la baie”.

„Mansarda și camera lui Vlad sunt atracțiile. În pandemie am pus la punct toate detaliile”, a mai spus actrița.

