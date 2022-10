Înainte de a o cunoaște pe Adriana Bahmuțeanu, George Restivan locuia în America, împreună cu fiul lui dintr-o relație anterioară. După ce a cunoscut-o și s-au logodit, bărbatul a renunțat la America și s-a stabilit în România.

S-au mutat împreună în casa vedetei, care e amenajată cu mobilier de lux, are chiar și șemineu în sufragerie. Ce atrage imediat atenția sunt pozele cu băieții pe care Adriana Bahmuțeanu le-a pus în fiecare cameră. Din relația cu Silviu Prigoană îi are pe Maximus și Eduard, care locuiesc cu tatăl lor.

Adriana recunoaște că e fericită acum alături de George. „Noi ne-am dorit o viață de familie, o viață de cuplu, liniște, în primul rând, acasă e fericire, nu?”, a spus ea, fiind completată de logodnic.

„Da, și eu pot să spun la fel. Sunt foarte bucuros că sunt aici, că acum cunosc prietenii Adrianei. Și eu mi-am căutat fericirea și se pare că am găsit-o aici. Noi ne bucurăm de fiecare moment pe care l-am trăit și îl vom trăi împreună în continuare”, a declarat el.

„Acum ne decantăm ca vinul, e perioada aceea în care începem să ne cunoaștem mai bine, să vedem cum se poartă fiecare, ce tabieturi, ce țăcăneli are fiecare. Ăsta e secretul, să-ți accepți partenerul și cu defecte. E bine, eu mă simt foarte bine. Avem și noi mici probleme, situații, dar noi găsim soluția”, a mai spus vedeta.

De ce Adriana Bahmuțeanu nu s-a mutat în America?

Vedeta a recunoscut că exista posibilitatea ca ea să se mute în America, la iubit. Adriana Bahmuțeanu s-a gândit și nu a făcut asta deoarece ea vrea să fie aproape de copiii ei. „Eu i-am spus lui George din prima seară că eu nu o să merg în America, să mă mut acolo, eu am doi copii aici și nu pot să îi las. Adică legătura mea cu ei trebuie să continue. Ar fi greu să o pot continua la mii de kilometri distanță chiar dacă există internet, video… alta e când te vezi față în față. George a înțeles că nu îmi doresc să plec din România. (…)

El mi-a spus că îi e dor de România, de țara noastră și că nu ar fi o mare problemă să vină el înapoi”, a declarat Adriana.

„Eu n-am vrut să fiu egoist și să pun presiune pe treaba asta, pe Adriana, și am zis că eu am posibilitatea să mă mut în România. E și un pas bun pentru Blake, el vorbește românește, dar acum o să fie și mai român. Am zis că vin eu în România, fac eu sacrificiul ăsta”, a completat George Restivan.

„George e singur, nu are prieteni, o să vedem ce facem cu nunțile, cu carierele, o să vedem”, a încheiat ea.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan plănuiau să facă nunta curând, dar au amânat-o. Băiatul lui a avut probleme de sănătate.

