„Războinicul” a reușit să depășească orice așteptări și a pus mâna pe trofeu și pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Anul trecut, Dan Ursa a luat decizia de a se opera pentru a-și micșora stomacul, iar la aproximativ trei luni după intervenția chirurgicală, bărbatul reușise să slăbească 26 de kilograme.

După ce a slăbit, Dan Ursa a mai luat o decizie importantă: vrea să devină instructor, astfel că s-a înscris la cursurile de profil de la o școală de profil.

Vrea să devină instructor de fitness

„Până la participarea mea la Survivor România, în anul 2023, nu am făcut sport. Fiind născut și crescut în stațiunea balneară Tășnad, era normal să știu să înot, dar niciodată nu-i prea târziu să ai grijă de sănătatea ta. Și când zic sănătate, mă refer în mod special la «mens sana in corpore sano». De aceea, am ales să urmez cursurile Fitness Education School, o școală care oferă nu doar educație de calitate, ci și o comunitate care te susține”, a spus Dan Ursa.

Astfel, Dan Ursa a simțit că are nevoie de un nou început, în care își propune să combine pasiunea descoperită recent cu dorința de a contribui la bunăstarea celor din jur.

„M-am înscris la un curs intensiv de șapte luni, un curs de instructor de fitness și personal trainer. Cursul ăsta e mai mult decât un simplu instructor de fitness sau un personal trainer. E mai complex. Este acreditat internațional acest curs. Poți să profesezi și în afara țării. Eu nu o să fac asta, m-am înscris la cursul ăsta strict pentru a mă autoeduca pentru a învăța ce înseamnă să faci mișcare corect, pentru că mișcare facem cu toții de când ne trezim, până ne culcăm. Dar e important să o facem corect.

Știți că în urmă cu patru luni am făcut și o operație de gastric sleeve, care m-a ajutat foarte mult. Sunt foarte încântat, foarte bucuros pentru asta. Dar operația asta este doar barca de salvare. Eu acum, că am primit barca de salvare, trebuie să vâslesc. Și pentru asta m-am înscris la cursul ăsta”, a spus Dan Ursa într-un filmuleț pe care l-a postat pe Instagram.

