Vica Blochina a postat recent o fotografie cu fiul său, Edan, și a arătat cât de mândră este de cât de mult a crescut. Edan, care are acum 17 ani, locuiește cu tatăl său, Victor Pițurcă, dar păstrează o relație apropiată cu mama sa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În ciuda faptului că cei doi nu mai locuiesc împreună, Vica Blochina și Edan se văd frecvent și comunică des. Vedeta a fost surprinsă la masă alături de fiul său, iar imaginea publicată arată cât de mult a crescut Edan, care este pe cale să devină un adevărat bărbat.

După o perioadă îndelungată petrecută alături de mama sa, Edan a ales să locuiască cu tatăl său, Victor Pițurcă. Vica Blochina a înțeles nevoia fiului ei de a avea un model masculin în viața lui și nu s-a opus acestei decizii.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire”

Prezentă în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Vica Blochina și-a deschis sufletul și a povestit prin ce durere greu de suportat a trecut atunci când fiul ei și-a exprimat dorința de a se muta la tatăl său. În prezent, Edan locuiește acasă la Victor Pițurcă și se află în grija acestuia, dar și a soției sale.

Recomandări LIVETEXT Stânga, victorie surprinzătoare în alegerile parlamentare din Franţa. Alianţa lui Macron, pe locul 2. 30.000 de poliţişti, mobilizaţi de teama violenţelor

Cu ochii în lacrimi, fosta balerină a mărturisit că a traversat un coșmar emoțional din momentul în care Edan a făcut această alegere neașteptată. Crescându-l singură și investind multă dragoste și efort în educația sa, Vica Blochina a simțit că pământul îi fuge de sub picioare atunci când fiul ei a decis să se mute.

A recunoscut că a trecut prin momente de depresie cruntă, dar că a găsit sprijin și alinare în credința sa și în comunitatea bisericii. Cu toate acestea, Vica a ajuns să înțeleagă că decizia lui Edan de a locui cu tatăl său a fost una înțeleaptă și benefică pentru el. Acceptând că fiul ei are nevoie de tatăl său în această etapă a vieții sale, Vica s-a împăcat cu ideea că Edan nu va mai locui cu ea.

Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.

Recomandări Nicki Minaj și-a anulat concertul de la Festivalul SAGA din București, cu câteva ore înainte să urce pe scenă

„Am eșuat ca mamă”

Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. (…) Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a mărturisit Vica Blochina, la „Online Story”.

Vezi Rezultate Bacalaureat 2024 – notele pe județe publicate de edu.ro și vezi cum depui contestație la notele de la BAC!

Urmărește-ne pe Google News