Băiatul Mihaelei Rădulescu a fost de multe ori asemănat cu Tom Cruise. Ayan Schwartzenberg a locuit până anul trecut alături de mama lui, în Monaco, însă a luat decizia de a se muta singur în America, acolo unde studiază.

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în podcastul Amaliei Enache de pe YouTube în vara anului trecut.

Acum, Diva de la Monaco se află în Statele Unite ale Americii, unde a mers să își vadă fiul. Vedeta a postat mai multe fotografii cu Ayan pe rețelele de socializare, iar transformarea tânărului este spectaculoasă. „Gata cu magazinele de copii”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În urmă cu mai bine de 15 ani, Mihaela Rădulescu s-a mutat la Monaco împreună cu fiul ei. Ea a dorit să îi ofere băiatului ei, Ayan, o viață liniștită, o educație aleasă, departe de mondenitățile din țară. Prezentatoarea are o relație foarte bună cu fiul ei și vorbesc mereu la telefon. Mihaela Rădulescu i-a cunoscut toate iubitele lui Ayan și întotdeauna i-a oferit sfaturi atunci când acesta i le-a cerut.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a declarat recent Mihaela Rădulescu.

