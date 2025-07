În 2018, în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1, Hannelore Ulrich a participat alături de Bogdan Ionescu, partenerul ei de la acea vreme, pentru a-și testa relația. Pe timpul emisiunii, Hannelore s-a apropiat destul de mult de ispita Andi Constantin, astfel că mulți fani au crezut că vor pleca împreună la finalul show-ului.

Nu a fost așa, iar Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu s-au împăcat și au părăsit amândoi emisiunea. Plecați din Thailanda și ajunși în România, cei doi s-au căsătorit, însă după un timp destul de scurt, căsnicia lor s-a încheiat și au pornit pe drumuri separate.

Transformarea lui Hannelore Ulrich

Dacă pe timpul emisiunii de la Antena 1 a afișat un look natural, cu păr blond, după show Hannelore Ulrich a trecut printr-o transformare radicală. Hannelore are acum părul brunet, a apelat și la ajutorul medicilor esteticieni pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic, dar și o operație de mărire a bustului.

În prezent, Hannelore este extrem de activă pe rețelele de socializare și publică des fotografii cu ea în diferite ipostaze.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Tarife dinamice la curent. Orele în care energia electrică va costa de trei ori mai puțin

În plan profesional, aceasta nu a renunțat la pasiunea ei pentru dans și își dedică mare parte din timp organizării unor evenimente. În plan sentimental, Hannelore Ulrich e din ce în ce mai discretă, nu a făcut public nimic despre vreun posibil partener.

Ce face Bogdan Ionescu

Despre Hannelore, Bogdan Ionescu spunea: „După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București.

Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București. După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea”, spunea Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” pentru cancan.ro.

În sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, Bogdan Ionescu a revenit în calitate de ispită. Cu un look nou și o atitudine schimbată, acesta a încercat să ajute concurentele să își dea seama dacă se află sau nu în relația potrivită.

Recomandări Generalul Cristian Radu, care a ascuns filmările intervenției din Clubul Colectiv, trimis la pușcărie după ce a mușamalizat un accident rutier

În 2023, Bogdan Ionescu a reapărut public, atunci și-a cerut în căsătorie iubita. În 2024 cei doi au și făcut nunta.

Pe 21 iulie, la Antena 1, începe noul sezon Insula Iubirii. Noi cupluri își vor testa relațiile în fața ispitelor.