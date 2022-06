S-au căsătorit anul trecut și în curând se mută la casa lor. La jumătate de an de la căsătorie, Roxana și Călin Hagima au început construcția locuinței, care are și etaj. La parter are o sufragerie spațioasă, o bucătărie mare, iar la etaj sunt mai multe camere: dormitorul matrimonial, al copilului, dar și un birou.

Vedeta le-a prezentat pe toate, de la etaj la subsol. „Sunt foarte fericită că ne-am luat casă. Abia aștept să o terminăm. Încă mai avem mult, mult de lucru al ea, dar am dărâmat, am pus, am făcut, este haos. Dar am vrut să vă arăt ce am făcut până acum și să îmi dați sfaturi cine, ce știe, ce să mai fac de acum încolo.

Avem aici încălzirea în pardoseală și hai sus. Aici o să avem biroul cu o baie atașată. Aici o altă baie cu camera copilului, cu dressing frumos, aia, aia, iar aici dormitorul nostru, care nu vine singur, pentru că avem spațiu, o să fie și livingul dormitorului, unde va fi zona de relaxare, jacuzzi. Avem și dressingul soțului și baia noastră”, a explicat ea.

La subsol, Roxana Nemeș o să aibă un dressing foarte spațios. Abia așteaptă să îl amenajeze, la fel și grădina cu piscină.

„Mergem jos acum. Aici avem baia la parter, avem și garajul, care e plin de ciment, și aici bucătăria pe care mi-am dorit-o toată viața. Este mare, este spațioasă. Avem și terasă, unde lucrează acum muncitorii. Și aici e piscina. Abia aștept să fie gata. Și la demisol este viitorul meu dressing”, a mai declarat ea pe Facebook.

Roxana Nemeș s-a căsătorit cu Călin Hagima în septembrie 2021. Cei doi își doresc să devină părinți în curând.

