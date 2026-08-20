Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer la sân metastazic și a început deja tratamentul împotriva bolii. Fosta concurentă de la Asia Express a ales să se trateze în America, iar fanii o încurajează non-stop. Andreea Antonescu i-a îndemnat pe toți urmăritorii ei să o încurajeze pe Alina Pușcău și să se roge pentru ea.

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„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a transmis Andreea Antonescu, pe Instagram.

Zilele trecute, Olga Barcari, cea alături de care Alina Pușcău a intrat în marea cursă la „Asia Express” 2025, a făcut declarații emoționante despre mama Alinei.

„Mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează.

La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când am împlinit 40 de zile după moarte”, a declarat Olga Barcari, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

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