Complotul FSB și dispariția unui comandant RVC

Incidentul s-a declanșat în timp ce SBU efectua cercetări legate de o tentativă de atentat terorist plănuită de FSB. Ținta complotului era Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului Corpului Voluntarilor Ruși (RVC). Kaplunov sosise în Ucraina pentru Ziua Independenței pe 24 august, dar a fost răpit din curtea casei sale pe 1 septembrie, potrivit BBC Rusia și Kyiv Independent.

În timpul investigațiilor SBU, ofițerii au fost atacați de un alt grup. Consilierul prezidențial Dmitro Litvin a confirmat oficial că în incident au fost implicate unități din SBU și GUR.

Intervenția trupelor speciale „Alfa”. Atacatorii au fost reținuți

SBU susține că, în timpul perchezițiilor, un grup de persoane înarmate a blocat vehiculele forțelor de ordine și a atacat anchetatorii. Pentru a respinge rezistența, a intervenit unitatea specială „Alfa” a SBU, care a făcut uz de arme.

Martorii locali au semnalat împușcături multiple și urme de sânge. Potrivit avocatului lui Kaplunov, trei persoane au fost rănite în incident. Atacatorii au fost reținuți, având asupra lor arme și documente care atestau apartenența la o structură din Forțele de Apărare.

Președintele Zelenski a cerut explicații publice și a ordonat o anchetă

Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut șefilor ambelor agenții să informeze de urgență publicul. Șeful Oficiului Prezidențial, Kirilo Budanov, a solicitat o investigație imparțială a Procuraturii Generale și a Biroului de Stat de Investigații, afirmând că nimeni nu are dreptul să răpească militari sau să tragă pe străzi.

Incidentele violente care implică GUR și SBU sunt rare, dar nu neobișnuite

Kirilo Budanov îmbrăcat într-o haină de culoare închisă, pe umăr are o emblemă cu steagul Ucrainei.
Kirilo Budanov. Foto: Gettyimages

Potrivit Kyiv Independent, un exemplu elocvent în acest sens este cel din martie 2022, când trupul bancherului Denis Kireiev a fost aruncat dintr-o dubă în centrul Kievului, cu o împușcătură în cap. Deși Kireiev, care lucra pentru GUR, a avut un rol crucial în furnizarea de informații ce au ajutat Ucraina să respingă ofensiva inițială asupra Kievului și a participat la negocierile de pace din 2022, el a ajuns să fie suspectat de trădare și acuzat că ar fi agent dublu rus.

Cu toate acestea, în 2023, Budanov, pe atunci șeful GUR, a negat ferm aceste acuzații, susținând că bancherul a fost ucis de membri ai SBU într-o mașină a acestui serviciu, incident pe care Biroul Președintelui l-a explicat ulterior ca fiind rezultatul tragic al unei „coordonări deficitare a serviciilor speciale ucrainene la începutul războiului”.

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