„Bucuroasă că sunt sănătoasă și devreme-acasă, după o călătorie de neuitat spre America și înapoi, un drum pe calea aerului pe care îl voi face cât de des posibil în următorii ani! (…)

Violeta a pășit deja în primul an de studiu la Cornell University, în statul New York, iar eu am mers în campus săptămâna trecută pentru a o ajuta: prima sa cameră la cămin, curățenia și instalarea, responsabilitățile noii sale vieți, emoții și entuziasm… și dorul ce m-a cuprins la întoarcerea acasă, dar să rămână între noi, acesta e un detaliu secret.

Înainte să zbor la clasa business pe acest drum de 9 ore, zburasem și spre Cluj sau Chișinău (…). Nu aleg business fără o motivație bună, sunt un om cumpătat, dar pentru mine aceasta călătorie a fost legată de eficiență și necesitate, la pachet vine și un plus de confort, bineînțeles – fiica mea mutându-se acum peste ocean, am avut de luat cu noi bagaje mari de 32 kg, căci și-a pus viața în câteva valize și a plecat la drum spre un nou loc pe care-l va numi «acasă» în următorii ani. Să reușești să dormi ca într-un pat și să ajungi odihnit la destinație, recunosc, nu e puțin lucru.

O experiență reușită, așadar, deja îmi fac planuri pentru aventura pe care o plănuiesc în decembrie: când împlinește 18 ani, Violeta va fi în plină sesiune de examene, așa că mă voi urca în avion să-i fiu alături pentru acest prag important din viața fiecărui tânăr, iar la nicio săptămână distanță va fi ziua mea, o voi sărbători la întoarcere spre țară, în zbor (…)”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de socializare.

