Zilele acestea, petrecerile se țin lanț în cluburile de pe litoral. La unul dintre cele mai cunoscute restaurante și-au făcut apariția ieri și Gabriela Prisăcariu și prezentatorul Dani Oțil. Pe Instagram, fotomodelul a arătat cum s-au pregătit pentru ieșirea în club.

Gabriela Prisăcariu: „Eu când v-am zis că dacă suntem bătrâni să stăm acasă? Ce căutăm noi la mare?”

Dani Oțil s-a plâns că nu are cu ce să se îmbrace, spre amuzamentul soției sale. „Nu mai am haine”, îi spune prezentatorul Gabrielei, care râde. „Nu ai cu ce să te îmbraci? Și nu mai mergem? Știți acel moment când eu sunt îmbrăcată și el se plânge că nu are cu ce să se îmbrace? Mor de râs! Vezi că te-am filmat! Eu îl aștept pe el, sunt îmbrăcată! Și el are o criză”, reacționează ea.

„O haină nu mai am! Crezi că o să se prindă cineva dacă am șosete cu pisicuțe?”, a spus prezentatorul, care avea în picioare chiar șosete cu pisici. „Eu când v-am zis că dacă suntem bătrâni să stăm acasă? Ce căutăm noi la mare?”, a mai adăugat soția lui Oțil.

În final, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ajuns în club, iar apariția lor a fost lăudată de toți cei prezenți și de fani, pe rețelele socializare. Prezentatorul a apărut îmbrăcat într-o ținută neagră, cu o jachetă maro, iar soția Gabriela a purtat un corset din dantelă, cu sacou crem și blugi deschiși la culoare.

În club, cei doi au făcut mai multe poze și filmulețe, care au ajuns pe Facebook și Instagram. În dreptul unei poze cu soția, Dani Oțil a scris: „Poza pentru mătuși. Vedere de la mare ?”. La petrecerea de pe litoral, ei s-au distrat alături de Tinu Vidaicu, nașul lor de cununie, dar și Ramona Olaru, colega lui Dani Oțil de la matinalul de la Antena 1.

Gabriela Prisăcariu a fost la un pas să se despartă de Dani Oțil

Puțini știu că modelul a fost la un pas să se despartă de prezentatorul de la Antena 1. Prima lor vacanță a fost în Peru, în urmă cu 4 ani, unde Dani Oțil a dus-o pe iubita lui într-o drumeție de 5 ore pe jos către Machu Picchu.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a dorit să îi testeze limitele partenerei sale, în timp ce Gabriela Prisăcariu spune că ar fi plecat în orice clipă de acolo. „Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat soția lui Dani Oțil pentru ego.ro.

Cei doi sunt pasionați de călătorii și nu au renunțat la vacanțe nici după ce au devenit părinți. Uneori își fac concediile fără fiul lor, Tiago. Gabriela Prisăcariu evită să-l ia pe băiețel cu ea în călătorii, pentru că este de părere că este prea mic. De Paște, cei doi au plecat într-o nouă vacanță fără fiul lor.

„Primele două zile le dorm în vacanță, pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot.

Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram”.

