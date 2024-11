Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai apreciate modele din România și preferata lui Cătălin Botezatu. Încă de la vârsta adolescenței, Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe podiumul de modă, face asta și acum, chiar dacă a devenit mamă.

Înainte să își întemeieze o familie alături de Dani Oțil, singurele ei preocupări erau modellingul și sala, după cum a recunoscut într-un interviu pentru Spynews. „Mi-e dor să merg mai mult la sala. Petreceam foarte mult timp în sală, de fapt asta era cam singura ocupație, modellingul și sala. O să fiu sinceră, nu pot spune că îmi este dor, a fost foarte frumos. Munca noastră nu este atât de ușoară, de răsplătită”, a declarat Gabriela Prisăcariu, care a făcut dezvăluiri din culisele carierei sale.

Gabriela Prisăcariu își dorea să ajungă la un alt nivel în modelling

„Da, nu ești respectat în spate, și sincer nu îmi este dor de acest lucru. Nu aș mai avea răbdare, cred, să fac parte dintr-o prezentare în care oamenii se poartă urât cu tine, nu te apreciază, nu te respectă. Mă refer la tot stafful.

Nu știu, nu ai o apă, având în vedere că petreci foarte mult timp acolo, toată ziua pentru o prezentare, nu ți se oferă, nu ai condiții. Nu ai o cafea, o masă sănătoasă, nu există aceste lucruri. Nu îmi pare deloc rău că am făcut asta, mi-a plăcut extrem de mult, însă îmi pare rău că nu am fost, poate, văzută și apreciată de oameni altfel, și că nu am ajuns la un alt nivel. Asta mi-aș fi dorit!

Dacă ai oamenii potriviți, ajungi la un alt nivel, eu nu am avut oamenii aceștia în spatele meu și mi-a fost puțin mai greu”, a spus soția lui Dani Oțil, care defilează și în prezent, Cătălin Botezatu fiind cel care o vrea mereu în prezentările sale.

Incidentul neplăcut avut de Gabriela Prisăcariu

Totodată, ea a dezvăluit că a rămas cu sechele după un incident petrecut la o prezentare, în urmă cu foarte mulți ani. Gabriela Prisăcariu nu își poate prinde părul nici în momentul de față, din cauza durerilor provocate de o agrafă, care a rănit-o la momentul acela.

„Singurul incident de care am avut parte este că mi s-a băgat o agrafă în cap și încă mă doare scalpul, nu îmi pot ține părul prins. Am stat cu acea agrafă toată ziua, mi-a amorțit tot scalpul, iar când am dat-o jos a fost crunt. Acum nu îmi pot ține părul prins pentru că mă doare foarte tare. Au trecut foarte mulți ani de atunci, însă am rămas cu sensibilitate”, a mai declarat ea.

