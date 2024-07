Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au găsit o rețetă perfectă pentru a menține echilibrul între viața de părinți și relația de cuplu. Pe lângă vacanțele cu fiul lor, Tiago, cei doi planifică din când în când escapade romantice în doi. Această regulă, care funcționează de minune, le întărește și mai mult relația.

Căsătoriți din 2021, Dani și Gabriela au devenit părinții lui Tiago, la scurt timp după nuntă, acesta aducând o schimbare majoră în viața lor. Deși Tiago este centrul universului pentru ei, părinții au avut grijă să îl obișnuiască să doarmă în camera lui, chiar dacă uneori micuțul mai vine în camera lor peste noapte.

Pentru această vară toridă, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au planuri speciale. Cei doi vor lăsa copilul în grija bunicilor și vor pleca într-o destinație de poveste, doar ei doi, pentru a se bucura de timpul petrecut împreună și a-și reîncărca bateriile. Această escapadă romantică nu este doar o evadare din rutina zilnică, ci și o modalitate prin care Dani și Gabriela își întăresc relația și se reconectează ca și cuplu.

„Mie îmi place să fiu organizată, să știu dinainte, să-mi planific tot. Am stabilit lucrul acesta: trebuie să avem câteva zile, o dată la ceva timp, numai pentru noi doi. Atâta vreme cât avem o bonă, avem bunici, deci copilul este pe mâini nu că bune, foarte bune, trebuie să ne permitem luxul ăsta, să plecăm doar noi doi. Cred că este foarte important pentru cuplu să te reconectezi așa o dată la ceva timp”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Ciao.ro.

Gabriela Prisăcariu a aflat despre aventurile amoroase ale lui Dani Oțil

Invitat în urmă cu două luni la podcastul lui Mihai Bobonete, Dani Oțil a povestit despre aventurile sale amoroase de pe vremea când era un bărbat singur. Prezentatorul emisiunii „Power Couple România” nu s-a ferit la acel moment să dea detalii picante despre experiențele sale. Bineînțeles că soția lui, Gabriela Prisăcariu, a ascultat podcastul și a aflat tot ce a făcut soțul ei, însă nu a acordat importanță întâmplărilor din trecut.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o”

Dani Oțil a povestit că Gabriela Prisăcariu a preluat vorbele pe care Anna Lesko i le-a spus lui în urmă cu mai mulți ani. Despre prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se știe că a avut o slăbiciune la un moment dat pentru Anna Lesko și cei doi au fost protagoniștii multor momente care au ținut prima pagină a ziarelor.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată. Pe mine m-a învățat Anna Lesko o vorbă, când făceam glume la televizor, că este feblețea mea. Și într-o emisiune, Răzvan îi zice «Anna, uită-te la el, băiat frumos, dar nu ți se pare că a fost cam vagabond?».

Și Anna, care e un bun profesionist, noi am avut o prietenie și am colaborat mult la TV pe tema asta, a fost o poveste frumoasă, inventată. M-a apucat de obraz și a zis: «Dani, nu o să consider niciodată, dacă noi ne vom căsători, că ai fost un vagabond. Eu voi considera că te-ai antrenat pentru mine». Și soția a preluat vorbele astea. Dar da, ultima dată, ea și alte soții ne-au întrebat, în grup, dacă avem trecute în telefon, în continuare, femei cu nume de service auto”, a povestit Dani Oțil pentru cancan.ro.

