Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales din nou o escapadă în doi, de această dată pe Riviera Franceză. Cei doi au profitat de câteva zile libere pentru a pleca într-o vacanță planificată în ultimul moment, dar încărcată de momente speciale. Întâlnirea cu Mihaela Rădulescu a fost o surpriză frumoasă.

„Escapadele în doi mie îmi spun că noi doi SUNTEM BINE. Factorii externi ne mai încurcă, dar pleci câteva zile și îți reamintești că nu te mai enervează nimic la celălalt”, a scris Adela, adăugând că partenerul ei rămâne persoana alături de care „vede lumea cu cea mai frumoasă liniște”.

Am ales destinația noastră cu două zile înainte să decolăm. Aveam zilele astea patru libere și voiam musai plecăm undeva. N-o să că vină să credeți dar am ales Riviera Franceză pe baza de companie aeriană. (…)

Minunată întâmplare să ne întâlnim în avion cu @mihaelaradulescuschwartzenberg care a devenit oficial ghidul nostru privat pentru ultimele două zile.

Ești frumoasă, și generoasă, și puternică, @mihaelaradulescuschwartzenberg. Combinație atât de rar întâlnită astăzi. Și faci și un affogato coffee la nivel de liga campionilor”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Adela și Radu au fost primiți în locuința Mihaelei Rădulescu, unde au petrecut timp pe terasa cu vedere spectaculoasă la Marea Mediterană. Vizita a inclus cafea, discuții și un tur al casei, urmat de o cină în oraș alături de prietena apropiată a Mihaelei Rădulescu, Jessica Stockmann.

„Mi s-a promis un Șușani și niște ouă de țară, contra Monaco by me”, a transmis și Mihaela Rădulescu pe contul de socializare.









