O nouă etapă pentru familia Bănică! Ieri, 8 septembrie, Alexandru Bănică a avut prima zi de școală. Ștefan Bănică jr și Lavinia Pîrva au mers cu băiețelul lor la festivitatea de deschidere, care a fost una spectaculoasă, după spusele cântăreței.

Emoții în prima zi de școală

„Prima zi din noul an de școală a fost ca o poveste. La intrare, copiii au întâmpinați de două personaje pe picioroange, în costume strălucitoare, care au adus culoare și veselie. Emoțiile s-au transformat în zâmbete, iar începutul de drum a căpătat strălucirea unei adevărate sărbători”, a scris vedeta pe Instagram, unde a arătat și mai multe poze.

Nici Ștefan Bănică jr nu s-a lăsat mai prejos, el a distribuit pe rețelele de socializare un video cu întreg cu momentul fiului său. Îl aplaudă și îl susțin de la distanță, în timp ce ei stau într-un colț vizibil emoționați. Îmbrăcat în crem, artistul are șapcă pe cap și ochelari de soare la ochi, în timp ce ea poartă un maiou alb, cu ochelari de soare.

Alexandru poartă uniforma școlii private. Se pare că părinții nu l-au dus la stat, ci la o unitate de învățământ privat. Merge la Liceul Teoretic Școala Mea, acolo unde și Alessandra Stoicescu o duce pe fetița ei.

Cât costă școala privată unde învață Alexandru Bănică

Alexandru Bănică a început ciclul primar la Liceul Teoretic Școala Mea, una dintre cele mai căutate instituții private de învățământ din Capitală. Învățământul de aici presupune taxe consistente, în funcție de opțiunile alese de părinți. Iată care sunt principalele costuri:

Taxa de școlarizare standard: 9.000 de euro/an

Taxa de evaluare și înscriere: 400 de euro

Fondul pentru materiale și programe educaționale: 800 de euro/an (achitat la înscriere)

Taxă serviciu de alimentație (opțională): 2.000 euro + TVA/an (achitată în 10 tranșe lunare, din septembrie)

Taxă administrativă: 1.000 de euro/an. Aceasta din urmă include cheltuieli pentru utilități, renovări periodice, înlocuirea mobilierului deteriorat și servicii de curățenie, pentru ca elevii să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu.

Astfel, o familie care optează pentru toate serviciile oferite de școală poate ajunge la o cheltuială totală de aproximativ 12.800 de euro + TVA pe an.

Gestul făcut de Alexandru Bănică

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a vorbit despre cariera ei în industria muzicală, dar și despre viața personală. Are o căsnicie de durată cu Ștefan Bănică jr, alături de care a devenit pentru prima dată mamă.

Alexandru e băiețelul lor, care în luna mai a acestui an a împlinit 6 ani. Micuțul a fost dat de gol de mama lui în podcast, Lavinia Pîrva a explicat că acesta se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică jr. Ea a dat și câteva exemple, a spus cum băiețelul, aflat la înot, a încercat să o convingă pe o doamnă să cumpere bilete la concertul tatălui său.

Altădată, într-un magazin, el s-a mândrit că e Alexandru Bănică, fiul celebrului actor și cântăreț. „Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?». Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: «Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…»”, a zis Lavinia Pîrva, care s-a convins că nu are ce să mai facă și îl lasă pe Alexandru să se prezinte peste tot.

