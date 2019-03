Cum au reușit Faimoșii de la „Exatlon” să își intimideze adversarii

Desenele de pe fețele Faimoșilor le-au purtat noroc în confruntare, iar Ciprian Maris a fost asemănat, de colegii sai, cu un personaj dintr-un serial foarte cunoscut, ”Vikingii”.

”Se pare că azi look-ul meu a fost asemeni personajului Floki, după cum mi-au spus colegii mei. Important este mi-a purtat noroc, în această confruntare grea. Punctul lui Ion (n.r. Surdu) a dat startul departajării, echipele noastre fiind, până atunci, la egalitate, 6 la 6. De la acel moment am prins mult mai multa încredere în noi, și am găsit curajul de a câștiga vila. Ne-am dorit-o foarte mult, ne-am invatat acolo; nu ne place deloc la baracă și nu vrem sa ajungem acolo; și de aceea ne-am focusat foarte tare pe joc. E bine cand totul se termina cu bine și ne bucurăm că mergem din nou la vila ”, a spus Ciprian Maris despre evoluția Faimosilor.

Războinicii vor rămâne în continuare la baracă, deși zilele trecute dădeau semne de revenire, obținând trei victorii consecutive. „Nu am avut o zi bună și vreau să îmi cer iertare echipei, pentru ca astăzi nu am reușit să aduc nici un punct. (…) Mergem mai departe. Noi, indiferent de unde ieșim, chiar și din , vom continua să luptăm. Ne-am adaptat condițiilor care ne-au fost date și ne putem adapta, fara probleme, oricaror conditii. Am demonstrat, încă o dată, că suntem o echipă unită. Nu ne vom certa, nu vor exista discuții, doar cele constructive”, a declarat Mihai Berar, la finalul jocului pentru vila.

