„În ʼ92, filmul a încheiat colaborarea cu mine”, ne-a mărturisit ea în seara decernării premiilor Gopo, unde, ironia sorții, a fost chemată să înmâneze un trofeu.

Emilia Popescu (53 de ani) își aduce aminte cu drag de debutul ei pe marele ecran. A avut șansa de a fi distribuită într-un film de excepție chiar din studenție. Deși începutul părea promițător, lucrurile au luat o turnură neașteptată pentru ea în anii ʼ90.

„Nefiind multe filme la număr, toate rolurile mi-au fost dragi. Dar bineînțeles că pentru mine «Moromeții», care a fost debutul meu în film, când eram studentă în anul I, la 19 ani, este cel mai important. A fost o conjunctură extraordinară, am fost într-o echipă extraordinară, atunci m-a cunoscut domnul Rebengiuc, mai târziu aveam să fiu angajată în Teatrul Bulandra, colegă cu dânsul. A fost o experiență absolut fabuloasă. Mi-a părut rău că în ʼ92 am încheiat colaborarea cu filmul, adică filmul a încheiat-o cu mine. Am rămas surprinsă că am fost invitată la Gopo să înmânez un premiu, dar mă bucur, pentru că sunt colegii mei, sunt oameni care muncesc și în teatru, și în film”, a declarat, pentru Libertatea, Emilia Popescu.

Speră să curgă ofertele după Gopo

Actrița se declară dornică să revină în cinematografie. Totul e să și primească oferte.

„Sigur că mi-aș dori, îmi doresc să practic meseria, dar știi cum e, e un timp pentru toate, nu se știe… A fost și o gaură în filmul românesc, au fost ani în care nu s-au făcut filme. Pentru un actor, anii trec, acum sunt în altă etapă, să vedem, poate o să curgă ofertele acum, după Gopo, să zică: «Aaa, uite-o pe Emilia! Unde a fost până acum? Hai să o luăm!». Amândouă sunt la fel de grele, pentru film îți trebuie mai multă concentrare, poți să faci de mai multe ori până iese perfect, însă la teatru contactul cu publicul, această experiență vie, nu se compară cu nimic. Sunt la fel de frumoase amândouă, e meseria noastră cu mai multe ramuri”, ne-a mărturisit actrița.

A preluat un rol făcut de Stela Popescu

Emilia Popescu a avut, zilele trecute, premiera spectacolului ”Preșul” la Teatrul Național București.

„Este o nouă punere în scenă. S-a jucat la Teatrul de Comedie, în regia lui Ion Cojar, doamna Stela Popescu juca acest rol și acum s-a făcut la Teatrul Național, eu joc rolul pe care l-a jucat ea, în regia lui Mircea Cornișteanu. Suntem curioși să vedem dacă are același succes ca atunci, dacă lumea se confruntă cu aceleași probleme și râde de aceleași lucruri”.

Cea mai frumoasă amintire legată de Stela Popescu este legată de afecțiunea pe care regretata artistă i-o purta. I-au venit în minte rolurile de mamă și fiică dintr-un film, dar și sfatul pe care aceasta i l-a dat.

„Iubirea pe care mi-a purtat-o… Am jucat cu ea în film, îmi pare rău că nu am jucat cu ea și pe scenă. Am jucat împreună în pelicula «În fiecare zi mi-e dor de tine», era mama mea. Tot timpul îmi spunea că trebuie să joc mai mult. «Jucați mai mult, tu cu Ștefan!». Am făcut și noi ce am putut, am depins mult de conjunctură, această meserie ține foarte mult de șansă și de conjuctură”, a precizat Emilia Popescu.

