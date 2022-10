Cum e în platoul și în culisele „Batem palma?”, emisiunea care va începe la Pro TV. Cosmin Seleși: „Acest show e altceva și eu garantez că o să facă audiență” - EXCLUSIV

Concurenții au șansa de a câștiga între 1 ban și 100.000 de lei

Formatul „Batem palma?” este o licență internațională (Deal or No Deal) și este produs în foarte multe teritorii. Este un quiz show în care participanții au șansa unui câștig între 1 ban și 100.000 de lei. Jocul nu presupune întrebări de cultură generală sau alte skill-uri anume, ci este vorba doar de noroc.

În mare, lucrurile stau așa: sunt 24 de concurenți, un host și 24 de cutii care conțin sume (tag-uri cu sume, nu bani cash) între 1 ban și 100.000 de lei. Aceste sume sunt așezate în cutii de un avocat, care mai apoi le sigilează. Avocatul este prezent în platou pe toată durata filmărilor și prezentatorul emisiunii interacționează la fiecare joc cu el asigurând pe toata lumea că este singurul care știe cum sunt așezați banii în cutii.

Cutiile sunt aduse în platou și concurenții trag dintr-un bol numere de la 1 la 24. Fiecare primește cutia cu numărul extras, evident fără să știe ce se află înăuntru. Mai apoi, computerul extrage random numele unui jucător dintre cei 24. Acesta își ia cutia și vine la pupitrul central lângă host. El va fi jucătorul zilei.

Pe panoul led din fața platoului se regăsesc sumele din cutii. Pe o coloană sume mici și pe cealaltă sume mari… până la 100.000 de lei. Misiunea jucătorului este ca pe parcursul mai multor runde de joc să deschidă cutiile celorlalți protagoniști și să elimine din joc cât mai multe sume mici.

Rundele de joc de la „Batem palma?”

La runda 1 jucătorul deschide 6 cutii, iar în funcție de sumele eliminate, o entitate numită Bancă, nevăzută de jucător, care comunică telefonic cu prezentatorul Cosmin Seleși, îi va face o ofertă financiară în funcție de sumele aflate încă în joc.

La runda 2 vor fi deschide 4 cutii, apoi va veni oferta băncii. La runda 3 se vor deschide 3 cutii, apoi vine iar oferta băncii. La runda 4 sunt deschise 3 cutii, apoi vine oferta băncii. La runda 5 vor fi deschise 3 cutii, apoi iar oferta băncii. La runda 6 se deschide 2 cutii, apoi iar oferta băncii. La runda 7 se deschide o cutie, iar apoi vine ultima ofertă a băncii. Dacă jucătorul refuză toate ofertele băncii, concurentul deschide la final cutia sa.

Platoul emisiunii „Batem palma?”

La Kentauros Media, în apropiere de București, este studioul unde se filmează deja emisiunea „Batem palma?”, care va începe în curând pe Pro TV. Studioul, în care predomină culoarea portocaliu, este împărțit în mai multe zone. În stânga și dreapta sunt locurile concurenților, chiar în centru e pupitrul lui Cosmin Seleși și al jucătorului, iar în față e ecranul cu toate sumele.

Dincolo de platou, în culise, e întreaga echipă, cameramanii, producătorii, asistenții de platou, echipa tehnică, toți cei care se ocupă de bunul mers al filmărilor. Tot în culise, în spatele camerelor de filmat sunt și persoanele care fac parte din public, ele aplaudă și întrețin atmosfera.

Cosmin Seleși, declarații despre „Batem palma?”, quiz show-ului său de la Pro TV

La vizita în platoul emisiunii, Cosmin Seleși a oferit pentru Libertatea un scurt interviu, pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine formatul emisiunii sale, dar și rolul său.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a prezenta quiz show-ul „Batem Palma?”, la Pro TV? Ai lipsit o perioadă de pe micul ecran, ai avut însă unele apariții la Cătălin Măruță…

Cosmin Seleși: Doi ani am lipsit de pe micul ecran. Dar da, am mai fost la Cătălin Măruță. După ce am aflat despre ce e vorba și ce format e, da, am acceptat rapid.

-Ai avut emoții la primele repetiții?

-Da, am avut emoții foarte mari. E singurul joc, singurul quiz show în care concurenții nu concurează unul împotriva altuia. Aici concurenții țin cu cel care joacă.

-Te simți bine în postura de prezentator al acestui show?

-Să știi că am ajuns la o vârstă în care îmi permit să fac alegeri. Ce simt că e bine și că mi se potrivește fac. Ce simt că nu e bine și că nu e ok, nu fac. Eu hotărâsc pentru mine, nimeni altcineva.

-Ce să ne așteptăm din partea concurenților?

-Ooo, sunt supertari concurenții, sunt minunați, crede-mă. Avem concurenți din toate palierele.

-Premii mari s-au câștigat până acum?

Depinde, ai văzut, nu ai de unde să știi ce se întâmplă. Nimeni nu poate știi ce se întâmplă. Cutiile sunt sigilate acolo, sunt împărțite, trase la sorți, el alege, este strict intuiție. Concurentul poate trage la sorți cutia de 100.000 de lei și poate rămâne cu toți banii, dacă refuză celelalte oferte ale băncii.

-Bagi mâna în foc că acest show va avea audiență mare?

-Da, chiar bag mâna în foc. Jur! E prea tare! Acest show e altceva și eu garantez că o să rupă! Eu așa cred.

-Concurezi cumva cu Dan Negru? El are quiz show la Kanal D, curând și Cove va avea unul la Prima TV.

-De ce să concurez cu Dan Negru? Bravo, foarte bine! Care e problema? Eu nu am d-astea. Pe bune? Nu!

