Bianca Drăgușanu a devenit cunoscută după relația cu Cătălin Botezatu și a reușit să rămână în atenția fanilor. Mulți se întreabă cum face vedeta bani, iar răspunsul a venit chiar din partea ei. Pe lângă atelierul de haine pe care îl are în București, Bianca are și multe contracte de imagine de unde încasează sume foarte mari.

„Banii sunt cei mai buni prieteni ai mei. Prietenii te mai dezamăgesc, dar banii, niciodată. Asta e realitatea. Sunt o sursă inepuizabilă și un magnet. Viața pe care o am, deloc ușoară, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Fac exact ce îmi place și banii vin la mine. Eu port peruci și îmi place să port peruci, iar pentru că port peruci am un contract de imagine și îmi vin bani pentru că port peruci. Eu port diamante și pentru că port diamante, eu am contract de imagine și îmi vin bani că port diamante. Numele meu, Bianca Drăgușanu, este o marcă înregistrată și sunt iubită de Dumnezeu și binecuvântată. Prin prisma joburilor pe care le am, eu fac foarte mulți bani.”

Bianca Drăgușanu este unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul românesc și știe foarte bine acest lucru. Iubita lui Gabi Bădălău are mulți admiratori, dar și multe persoane care nu o plac.

„Am vorbit acum câteva zile cu o prietenă de-ale mele și mi-a zis: Nu știu ce faci, dar cred că ești cea mai controversată persoană pe care eu o cunosc. Mă așteaptă inclusiv vecina din blocul alăturat să mă întrebe cu ce ai venit machiată, dacă ai venit îmbrăcată în negru, în albastru, în verde, cum te-ai comportat, dacă ai mai slăbit, dacă te-ai mai îngrășat.

(…) Ăștia sunt fanii mei, de fapt, ai înțeles? (n.r.: haterii), pentru că ei își iau timp din timpul lor să-mi scrie mie, ca să mă urmărească pe mine, ei știu absolut tot ce fac eu, și atunci eu cred că sunt, de fapt, un fel de fani neasumați. Haterii sunt un fel de fani neasumați care, de fapt, în sufletul și în sinea lor și-ar dori să fie ca tine”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

De-a lungul anilor, ea a fost implicată în multe controverse, însă acum a decis să nu mai răspundă cu aceeași monedă atunci când este atacată. „Mulți ani am răspuns cu aceeași monedă. Când am fost atacată, am atacat, după care mi-am dat seama că este o pierdere de energie și că n-are rost să-mi consum energia pe niște oameni care nu înseamnă nimic pentru mine.”

„Ca produs mediatic am apărut în presă prima oară datorită asocierii mele cu Cătălin Botezatu”

Vedeta îi mulțumește lui Cătălin Botezatu pentru ajutorul pe care i l-a oferit de-a lungul timpului, mai ales că el a fost cel care a lansat-o în showbiz în urmă cu mai bine de 15 ani.

„Ca produs mediatic am apărut în presă prima oară datorită asocierii mele cu Cătălin Botezatu. Eu îmi asum asta chiar și după 16, 17 ani. Eu o să-i mulțumesc mereu și o să îl apreciez mereu. Eu niciodată nu am întors puterea mea asupra lui, pentru că el pe mine m-a făcut, a contribuit la evoluția mea, la numele meu, deși el a încercat să scoată multe vedete pe bandă rulantă, erau o grămadă, n-a reușit niciuna. Degeaba Dumnezeu îți dă, că nu îți bagă și în traistă. Voi recunoaște toată viața mea că a fost important și că a pus primul punctul pe i în momentul în care eu aveam nevoie de el.”

