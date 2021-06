Cum s-a descurcat în pandemie Mitică Popescu. Are 84 de ani. „Foarte rar ieșeam”

La 84 de ani, acesta e în continuare foarte activ. Mitică Popescu are emisiune la TVR de ani buni. Apare și acum pe sticlă, are urmăritorii săi. Ultima perioadă, ultimele luni au fost însă destul de dificile și pentru celebrul actor.

În pandemie, Mitică Popescu s-a ferit să iasă din casă. Luni bune a stat în propria locuință, iar cineva i-a făcut și cumpărăturile într-o perioadă. La medic mergea strict când era necesar.

„Eu am stat în casă luni bune, ca să mă protejez. O perioadă, cumpărăturile mi le făcea altcineva, mi le lăsa la ușă. Foarte rar ieșeam și eu din casă, strict necesar, mai mult la doctor și la magazine, când aveam nevoie de ceva. Am respectat restricțiile, am purtat mască”, a declarat Mitică Popescu pentru playtech.ro.

Dincolo de viața profesională, Mitică Popescu era obișnuit să iasă la terase, să stea de vorbă cu cunoscuți, să se bucure de timpul liber și de compania prietenilor.

În 2019, acesta a fost surprins la un concert în aer liber. Atunci și-a adus aminte de perioada în care orașul încă era supranumit „Micul Paris”, a aplaudat fiecare melodie din primul rând și s-a dovedit înarmat cu amabilitate pentru toți cei care l-au salutat – mai puțin cu cei care își doreau suvenire fotografice.

Iată că în ultima perioadă, acesta nu a mai ieșit la plimbări prin București, la restaurante în aer liber. Dezvăluie că nu obișnuiește să bea, preferă socializarea.

„Eu nu mai beau de mulți ani, dar îmi face plăcere să ies la aer curat, la terase sau în alte locuri, cu prietenii mei, la un pahar de bere fără alcool, de vorbă”, a mai spus Mitică Popescu în același interviu.

Mitică Popescu este văduv de aproximativ 23 de ani, din 1998. A fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță.

Citeşte şi:

Orban și Cîțu au semnat și i-au dat lui Adrian Ionel 1,1 miliarde de lei la Unifarm printr-o OUG nesemnată de ministrul Sănătății, ministerul proprietar al companiei, și de cel al Justiției!

Cum explică Ministerul Muncii obiecțiile la directiva europeană care ar putea crește salariul minim pentru două milioane de români

Comisia Europeană cere aderarea României la spațiul Schengen

PARTENERI - GSP.RO Dragomir, milionar din pensie. Ce sumă uriașă ia de la stat fostul președinte LPF: 3 pensii cumulate!

Playtech.ro BOMBĂ! Cine era amanta afaceristului ucis din Arad. Femeia a recunoscut tot

Observatornews.ro Florin şi surioara lui mai mică, Maria, au dispărut de aseară în Mehadia, Caraş Severin. Sute de oameni îi caută pe cei doi fraţi

HOROSCOP Horoscop 3 iunie 2021. Berbecii pot avea impresia că s-au blocat într-un punct din care nu mai pot ieși

Știrileprotv.ro Țara din Europa care le-a interzis cetățenilor să mai treacă granița. Nu mai au voie să meargă în străinătate

Telekomsport În 2010 era o bombă-sexy şi era super cunoscută. FOTO | Cum arată acum, la 36 de ani. O mai recunoşti?

PUBLICITATE Ai un minut să vorbim despre sănătate? (PUBLICITATE)