Actor la bază, Octavian Strunilă s-a făcut remarcat în „Inimă de țigan”, „State de România”, „Moștenirea” și „Regina”, acolo unde i-a dat viață lui Stiven „Killeru’” Ioniţă. Însă acum el a trecut la nivelul următor și a devenit producător!

Octavian Strunilă a produs filmele „Complet necunoscuți” și „Seen”

„De la personajele pe care le-am interpretat în serialele care m-au făcut cunoscut la nivelul întregii țări eu m-am schimbat mult. În primul rând, am abordat noi activități: cea de regizor și scenarist, am terminat un master la Regie de film, un alt master la Scenaristică, am început să regizez și să scriu spectacole de teatru, după care mi-am dat seama că doresc să devin și producător. Culminând cu filmul «Complet necunoscuți», un proiect pe care l-am dus de la cap la coadă.

În calitate de producător, am organizat strângerea de fonduri atât de grea în România, până la coordonarea întregii echipe și a post-producției și a traseului festivalier. A fost o coordonare realizată de mine. Pot să spun că m-am maturizat: de la actorul care aștepta să sune telefonul să fie chemat la filmare, la cel care sună și cheamă la filmări”, a spus Octavian Strunilă în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe prezentatorul de la Kanal D care este un proiect drag pentru el din ultimii ani și ne-a precizat că „Seen”, filmul pe care l-a lansat în primăvara acestui an.

„Un film foarte drag mie se numește «Seen», de la acele două ghilimele pe care le vedem la mesajele noastre pe care le trimitem pe rețelele sociale, de la dorința noastră de a fi văzuți, remarcați… Este un proiect special pentru mine, pentru că la bază a fost un spectacol de dans realizat de soția mea, Oana Strunilă, în calitate coregraf și regizor. Am produs acest film, artistic, nu comercial. Așa a fost proiectul gândit: un spectacol de dans care se transformă într-un film de dans”, a adăugat Octavian Strunilă.

Actorul iubește cel mai mult lumea teatrului

Însă precizează că domeniul pe care îl iubește cel mai mult este cel al teatrului, deoarece i-a dat cele mai multe satisfacții în ultimii ani.

„Teatrul este domeniul care mi-a dat cele mai mari satisfacții în ultimii 10 ani. De la începuturile mele destul de timide, cu un prim spectacol scris și regizat, am ajuns acum la șase spectacole scrise de mine, dintre care cinci se joacă în acest moment. Sunt spectacole care s-au jucat pe teritoriul întregii țări, dar și în diaspora. Ce mă bucură cel mai tare acum este că am reușit să mă mulțumesc pe mine în plan artistic cu realizările din teatru. Am învățat foarte multe lucruri, atât pe partea de scris cât și despre mine.

Sunt oameni care își doresc să vadă următoarele piese scrise și regizate de mine. În acest moment avem câteva spectacole care se bucură de succes, unul este «Bărbații la 40, femeile la 43», un spectacol despre criza vârstei mijlocii care se manifestă atât la domni, cât și la doamne. Următorul este «Dragostea durează opt ani», despre încercările unui cuplu. Și mai avem un spectacol relativ nou, pus în scenă de un an: «Ultimul bărbat de pe pământ», al cărui text l-am scris, culmea, înainte de pandemie și l-am scos după pandemie. Este vorba despre un cataclism care vine, oamenii dispar de pe pământ, cu excepția a o mie și ceva de oameni care se aflau pe Everest și au scăpat de apa care a acoperit pământul după încălzirea globală și topirea ghețarilor”, a încheiat Octavian Strunilă interviul pentru Libertatea.

