La câteva săptămâni după lansare, cei trei artiști au revenit cu varianta live a piesei, care a fost postată pe YouTube după ce a fost înregistrată într-un cadru intim, minimalist, unde lumina caldă și apropierea dintre artiști au făcut ca muzica să fie tot ce contează.

„Am vrut ca piesa să aibă și un moment live, în care să fim doar noi și muzica. Fără artificii, doar emoție”, a spus Adrian Sînă (Akcent).



Melodia „Dont Leave (Kylie)” a intrat pe radiouri în Polonia, Olanda, Rusia și România, confirmând încă o dată forța de export a proiectului Akcent și atracția colaborării cu Sera și Misha Miller.

Și, dacă pe artistul Adrian Sînă îl știe o lume întreagă, Libertatea a vrut să afle, odată cu lansarea „Dont Leave (Kylie)”, cum este omul din spatele camerelor de filmat. Așa că l-am întrebat pe Adi Sînă ce ar trebui să știe fanii despre el, dar să fie informații care până acum nu se regăsesc pe internet.

„Nu cred că mai sunt multe lucruri pe care fanii nu le știu despre mine, mai ales în era rețelelor sociale. Aproape totul, de la detalii despre cariera mea artistică, până la viața personală, este deja cunoscut. Sunt tatăl a șase copii și, zic eu, un om responsabil. Dacă o întrebați pe soția mea, probabil că o să vă spună că nu petrec suficient timp acasă (râde). Încerc, cu perseverență, să duc mai departe cariera începută în urmă cu peste 20 de ani și mă bucur enorm că, în prezent, colaborez cu artiști precum Sera și Misha Miller, talente fresh, puternice și extrem de valoroase”, a spus Adrian Sînă în exclusivitate pentru Libertatea.