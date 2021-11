Cum se înțeleg, de fapt, fiicele lui Gabriel Cotabiță cu actuala lui soție. Ele n-au fost de acord ca tatăl lor să aibă alți copii

În anul 2016, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit cu Alina Gabriela Munteanu. Aceasta este cea de-a doua căsătorie a celebrului artist. Cântărețul a mai fost căsătorit și din anteriorul mariaj are trei fete: Milena, Aela și Eliza. Chiar dacă este o diferență de vârstă de 28 de ani între ei, Gabriel și Alina se înțeleg foarte bine, însă n-au planuri să devină părinți.

Fiicele lui Gabriel Cotabiță

Într-un interviu pentru OK! Magazine, artistul dezvăluia acum câțiva ani că nu-și doresc copii și că fiicele lui nu au fost de acord ca el să devină tată din nou. „În primul rând, că nu poate şi cred că nici nu ne-ar conveni amândurora. Am deja trei copii. Problema este în felul următor: dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiţia: băi, te însori, dar să nu mai faci alţi copii. Eu n-am zis nimic.

Problema e că Alina e cu un an de zile mai mare decât ele şi automat… Deşi par că sunt moderne, sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am trăit ani de zile împreună, avem trei copii, ne leagă foarte multe lucruri. Ea deja s-a recăsătorit – lucru cu care n-au fost de-acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă şi nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil…”, a spus Gabriel Cotabiță, potrivit okmagazine.ro.

Acum, Gabriel Cotabiță susține că femeile din viața lui se înțeleg foarte bine. Cele patru petrec mult timp împreună, ba chiar au fost și într-o vacanță. „Fetele sunt bune prietene (n.r. cu soția). Au fost cu ea în vacanță.”, a declarat Gabriel Cotabiță la Antena 3, potrivit spynews.ro.

Cum a cunoscut-o Gabriel Cotabiță pe actuala soție

În cadrul aceluiași interviu, la Antena 3, Gabriel Cotabiță a povestit și cum a cunoscut-o pe actuala sa soție, Alina Gabriela Munteanu. S-au văzut la unul dintre spectacolele lui.

„Alina a ajuns la spectacole pentru că maică-sa a luat-o pe ea la un spectacol de-al meu. Nici măcar nu știa cine sunt (n.r. actuala soție). Ea a reușit să facă pentru mine niște lucruri pe care foarte puține femei le-au făcut în viața asta pentru mine. Și-a câștigat locul, pe care oricum nu și-l dorea.”, a mai dezvăluit artistul.

De-a lungul anilor, Gabriel Cotabiță a avut probleme grave de sănătate, s-a zis recent că a avut atac cerebral, dar nu a fost așa.

