Pentru că are un program foarte încărcat, Alina Pușcaș alege să își facă ritualurile de înfrumusețare acasă. Recent, prezentatoarea TV și-a cumpărat o mască cu leduri, care are multiple funcții.

„Recent, mi-am luat o mască cu leduri, da știu că sună ciudat. În general le găsești la cosmetică, în saloanele de cosmetică, dar există și variante în care ți le comanzi online și ai tu masca ta acasă. Nu mai trebuie să îți faci programare. La mine asta era problema. Faptul că nu pot să mă duc să îmi fac programare și să o și respect.

Am descoperit aceste măști de uz casnic, să zic, dar care sunt cu leduri. Asta a mea are 5 tipuri de lumină: roșie, albastră, albă, verde și galbenă. Și le folosesc acasă. Teoretic dacă folosești această mască în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, te ajută foarte tare. Pe hidratare, sau pe diminuarea ridurilor fine, sau pentru tratarea cuperozei”, a declarat, în premieră, Alina Pușcaș, pentru Fanatik.

Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” folosește vitamina C și collagen pentru tenul ei. Deși nu are timp să își facă ritualul de înfrumusețare zilnic, ea nu sare niciodată peste demachiere.

„Nu am reușit chiar zilnic, deși este simplu, că doar o pui pe față și o bagi în priză. Stai acolo și te relaxezi. Dacă te pui în pat să te culci până la urmă poți să o ții pe față. Dar de multe ori mai și uit. Acum m-am setat un pic și am reușit să iau și niște fiole hidratante de collagen și vitamina C și le folosesc exact înainte să pun lampa. Și mie îmi pare că e de bine”, a mai spus Alina Pușcaș.

Recomandări Ce salarii avea șeful de secție de la Spitalul Militar, prins de DNA cu bani și bijuterii în valoare de 300.000 de euro în birou

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De multe ori, vedeta de la Antena 1 folosește cafeaua pentru a își face peeling. Consideră că ingredientele naturale sunt de multe ori mult mai bune decât produsele scumpe pe care le achiziționează.

„Îmi fac în casă. Cele de peeling sunt obligatorii pentru că este musai să-l faci. De exemplu, pentru peeling-ul de corp folosesc cafeaua. Cafeaua este extrem de bună, îți lasă pielea super fină și catifelată. Mi s-a părut de multe ori că era mai bună cafeaua decât unele produse luate din tub. De multe ori am folosit și pe față cafeaua. Tot așa pentru descoamare o data pe săptămână”, a mai precizat colega lui Pepe.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a dus într-o garsonieră cu iubita unui alt bărbat. „Eu nu știam că e combinată”. Ce s-a întâmplat când prietenul tinerei a venit acasă. Mărturisirea lui Sandu Boc

Playtech.ro Gafa lui Carmen Iohannis la Dineul de la Buckingham! S-a făcut de râs, nu se procedează aşa! Toţi au observat detaliul...

Viva.ro S-a aflat! Cât costă funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

Observatornews.ro Oraşul din România care ocupă locul 6 în topul destinaţiilor din Europa. E considerat atractiv pentru tineri

Știrileprotv.ro Fața nevăzută a Shakirei: și-a concediat un angajat dintr-un motiv incredibil! Dezvăluirile au fost făcute acum

FANATIK.RO 99 de ani de la naşterea Reginei Ana. Ce secret ascundea soţia Regelui Mihai: „Trebuie făcute rugăciuni pentru ele”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 19 septembrie 2022. Berbecii au în față o zi care poate dărâma multe, dar se pot opune acestei tendințe cu mult calm și răbdare

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?