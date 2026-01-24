Se pare că diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un impediment. După ce s-au afișat împreună, au început să apară zvonuri legate de faptul că artista s-ar fi lăsat cucerită pe internet, așa că Emilia Ghinescu a spus care este adevărul, de fapt.

„Ne-am cunoscut la nunta surorii lui. Deci, să nu se mai scrie că ne-am cunoscut pe Internet. Nu-mi place să cunosc oameni pe Internet, nu răspund oamenilor de pe Instagram, să ies la mesaje sau… Consider că o relație nu se începe pe o rețea de socializare”, a spus Emilia Ghinescu la TV.

De asemenea, ea a mărturisit că tânărul a reușit să o cucerească prin maturitatea lui. „Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea. Altfel, dacă nu mă înțelegeam cu el ca om, nu stăteam nici măcar de vorbă”, a mărturisit solista

„Eu nu mă gândesc la căsătorie. Am fost într-o relație 13 ani și eu în toată acea perioadă mi-am dorit să fiu într-o familie, să fiu căsătorită. Nu s-a vrut din partea cealaltă. Cu copiii s-a văzut, se salută și doar atât”, a mai spus Emilia Ghinescu.

La începutul acestui an, Emilia Ghinescu a fost reținută în declarații, cu privire la viața ei personală. „După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă sau dacă are sau nu o relație cu cineva.

Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”, a declarat Emilia Ghinescu, la Știrile Antena Stars.

