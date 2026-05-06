Regatul Bhutan, 800.000 de locuitori,este o țară din sudul Asiei, aflată la poalele Munților Himalaya, învecinându-se la sud, est și vest cu India și la nord cu China. Între Bhutan și Nepal se află statul indian Sikkim, iar Bengalul de Vest separă statul de Bangladesh.

Bhutan, această națiune mică, situată în Asia de Sud, între China și India, este pregătită să primească turiști, după ce și-a limitat accesul pentru vizitatori timp de secole.

Se va deschide un nou aeroport internațional în orașul Gelephu. Proiectul, care urmează să fie finalizat în 2029, are ca scop facilitarea accesului turiștilor la regiunile sălbatice și mai puțin explorate din sudul țării.

Construcția aeroportului Gelephu a început în 2026, cu sprijinul a peste 12.000 de voluntari, inclusiv al regelui Bhutanului, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Acesta a participat personal la lucrările de curățare a junglei pentru a permite demararea lucrărilor.

Terminalul va fi construit din lemn local și va include facilități pentru yoga, meditație și terapie gong. Mai mult, aeroportul va avea o capacitate de procesare de 123 de zboruri pe zi și va oferi o priveliște spectaculoasă asupra peisajelor montane din jur.

Bhutanul, cunoscut ca ultimul regat budist din lume, a adoptat o politică restrictivă privind turismul pentru a-și proteja patrimoniul cultural unic. Până în 1974, vizitatorii erau rar acceptați.

În prezent, pentru a călători în această țară, turiștii trebuie să plătească o taxă de 100 de dolari pe noapte pentru a sprijini dezvoltarea durabilă.

Această abordare reflectă angajamentul Bhutanului față de un turism de calitate, mai degrabă decât de masă.

În prezent, singurul aeroport operațional din țară este Paro, considerat unul dintre cele mai dificile aeroporturi din lume, datorită locației sale într-o vale montană îngustă. Doar 50 de piloți au calificarea necesară pentru a ateriza pe acest aeroport.

În 2025, Paro a înregistrat doar 88.546 de vizitatori, iar costurile ridicate ale biletelor de avion, care pornesc de la 1.200 de dolari pentru un singur sens, au limitat fluxul de turiști.

Aeroportul Gelephu, alături de un proiect feroviar planificat, va schimba această dinamică, deschizând accesul către regiuni mai puțin explorate și atrăgând atât turiști, cât și investitori.

„În loc să zboare prin Hong Kong sau Bangkok, călătorii vor prefera să facă o escală la Gelephu, unde vor putea petrece câteva zile pe un safari în junglă sau meditând”, a explicat guvernatorul din Gelephu, Dr. Lotay Tshering.

Turiștii pot explora peisajele montane spectaculoase, parcurile naționale, templele budiste și sate tradiționale, unde se pot familiariza cu cele 13 meșteșuguri tradiționale din Bhutan.

De asemenea, în 2028, se va inaugura traseul „Născut din lotus”, cu o lungime de 168 de kilometri, care va lega sudul subtropical al țării de centrul său spiritual.

Traseul promite o experiență unică prin păduri de rododendroni și creste alpine. Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra turismului din Bhutan – a fost înregistrată doar o turistă, accelerând însă planurile de dezvoltare a infrastructurii.