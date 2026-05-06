Dan Negru, reacție după votul din Parlament

După ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut în Parlament, Dan Negru a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre schimbările politice pe care le-a urmărit de-a lungul anilor.

Prezentatorul de la Kanal D a transmis că a asistat la numeroase schimbări de guverne și miniștri și a îndemnat la calm în contextul actual.

„Eu am prins vreo 25 de guverne și vreo 500 de miniștri. În istoria noastră modernă am avut vreo 136 de guverne, peste 1.500 de miniștri, 6 imnuri și peste 10.000 de parlamentari. Doar Codul Fiscal s-a modificat de vreo 50 de ori într-un an. Așa că, relax! La ce bună panica? Sunt la Arad în orele astea unde prezint un concurs între licee.

Puștii sunt relaxați. Poate că generația lor va cunoaște absența fricii… Abia aștept să le spun că între generația mea și a lor nu e nicio diferență. Doar că noi avem amintiri și ei au proiecte. Deci… relax…”, a scris Dan Negru.

Mesajul prezentatorului a inclus și un citat atribuit lui Voltaire: „Politica s-a născut când primul hoț l-a întâlnit pe primul prost”.

Prezentatorul a răspuns și comentariilor primite online

Postarea lui Dan Negru a strâns numeroase reacții și comentarii din partea urmăritorilor. Un internaut l-a întrebat care i s-a părut cel mai bun politician dintre cei pe care i-a văzut de-a lungul timpului.

„Care vi s-a părut cel mai bun?”, a întrebat un urmăritor. Dan Negru a răspuns ironic: „Îmi place gluma aia: Geoană a fost cel mai bun președinte. În noaptea aia nu a apucat să fure nimic”.

Un alt utilizator a comentat: „Am avut o șansă după 35 de ani, am pierdut-o! Dar, relax, nu? Serios?” Prezentatorul TV i-a răspuns că a mai văzut astfel de momente în politica românească: „Eu am prins multe șanse din astea: Emil Constantinescu, Stolojan, Băsescu… ohooo. Am prins mulți salvatori”.