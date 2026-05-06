Cât costă vacanța în România vs Bulgaria în 2026

Una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor rămâne litoralul bulgăresc. Turiștii aleg să petreacă sejururile de 7 nopți din sezonul estival la malul Mării Negre din Bulgaria datorită prețurilor mai mici și ofertelor mai atractive.

Până la începerea oficială a verii a mai rămas doar o lună, iar mulți dintre români aleg în acest an vacanțele mai aproape de casă, în contextul scumpirilor la biletele de avion și al Crizei din Orientul Mijlociu. Totuși, românii nu renunță nici la vacanțele în Turcia și Egipt în 2026.

Românii care își planifică vacanța de vară în perioada 1-8 august 2026 pot alege între litoralul românesc, cu prețuri între 3.500 și 6.000 lei pentru 7 nopți, și cel bulgăresc, unde costurile încep de la 420 euro/persoană pentru pachete all-inclusive, după cum arată o analiză publicată de Wall-Street.ro.

Cât costă un sejur de 7 nopți pe litoral în România

Litoralul românesc rămâne o alegere comodă pentru turiștii locali, mai ales datorită proximității și lipsei fluctuațiilor de curs valutar. Costul unei nopți la un hotel de 5 stele în stațiuni precum Mamaia sau Mamaia Nord începe de la 500 de lei pe noapte și pot ajunge până la 740 de lei pe noapte.

Astfel, pentru un sejur de 7 nopți, bugetul minim recomandat este între 3.500 și 6.000 lei, în funcție de tipul camerei, mesele incluse și facilitățile suplimentare.

Dacă dorești mai mult confort, cum ar fi camere premium sau mic dejun inclus, costul poate crește considerabil. Ministrul Economiei îi îndeamnă, în acest an, pe români să își petreacă vacanțele în țară.

Ce prețuri plătesc românii pentru vacanțele de 7 nopți în Bulgaria

Pentru cei care preferă litoralul bulgăresc, principalele atracții rămân pachetele all-inclusive și ultra all-inclusive. Prețurile afișate pe platformele de rezervare încep de la 60 de euro/persoană/noapte pentru hoteluri de 5 stele și pot ajunge la peste 100 de euro/persoană/noapte la resorturi de lux, relatează sursa citată mai sus.

De exemplu, în Sunny Beach, ofertele pornesc de la 35 de euro/persoană/noapte, dar cele mai populare locații propun prețuri între 60 și 100 de euro/noapte. Un sejur de o săptămână poate ajunge astfel la:

420 euro/persoană pentru tarife de 60 euro/noapte

700 euro/persoană pentru tarife de 100 euro/noapte

903 euro/persoană pentru tarife premium de 129 euro/noapte

Diferențele de preț sunt justificate de calitatea serviciilor și facilităților incluse, precum accesul la spa, piscine și restaurante exclusiviste.