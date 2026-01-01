Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, adio după 8 ani de relație

După o poveste de dragoste îndelungată, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au decis în 2025 să încheie relația. Multă vreme, vedeta a preferat să își păstreze discreția, așa cum a făcut mereu când a fost vorba de viața personală.

Ulterior, prezentă în platoul emisiunii Spynews TV, Andreea Marin a vorbit deschis despre momentul despărțirii și despre ceea ce a condus, în viziunea ei, la finalul relației. Eleganța cu care și-a exprimat gândurile a demonstrat, încă o dată, modul matur în care vedeta abordează astfel de situații delicate.

Ea a explicat că, de multe ori, cuplurile se despart atunci când viziunile și reperele personale se schimbă în timp. Totodată, a recunoscut că a traversat o perioadă emoțională dificilă, lucru firesc într-o astfel de situație. „Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.r. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a declarat Andreea Marin.

Iulia Albu și Mike, separați sau împreună?

În luna martie s-a aflat că Iulia Albu și iubitul ei, Mike, nu ar mai forma un cuplu. După nouă ani de relație, marcată de despărțiri și împăcări, cei doi și-ar fi spus „adio” la începutul anului, însă au preferat să păstreze discreția.

Deși nu a făcut un anunț clar, declarațiile Iuliei Albu confirmă despărțirea. Se pare că relația lor s-a deteriorat după revenirea de la „America Express”, moment în care tensiunile dintre ei s-au accentuat. Deși au încercat să își salveze povestea de dragoste, inclusiv apelând la ajutorul unui psiholog, relația nu a mai funcționat.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

Acum, după Crăciun, Iulia Albu și Mike au fost surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Rămâne de văzut dacă s-au împăcat sau nu.

Betty Salam, divorț de Cătălin Vișănescu

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat anul acesta. Cei doi au împreună un băiețel, pe Mathias, în vârstă de 6 ani. În iulie, artista a confirmat separarea de soț, după ce aceștia au fost surprinși la notar.

„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos.

Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a spus Betty Salam, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Cornel Păsat, despărțit de soție

Anul acesta, Cornel Păsat și Bianca au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări. În luna decembrie însă, cei doi au decis definitiv că este timpul să meargă pe drumuri separate, după o relație de peste 20 de ani și un copil împreună.

„Ea deja și-a luat decizia, a plecat de acasă din nou. S-a dus la o prietenă și de la 1 ianuarie se va muta cu chirie. Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Momentan nu ajungem la o înțelegere amiabilă și tocmai de aceea divorțul nu este încă pronunțat. Cred că într-un final vom ajunge în instanță pentru că fiecare vrem lucruri diferite, aici mă refer la pretențiile ei asupra proprietății mele, e vorba de pretențiile mele asupra numelui, sunt mai multe lucruri.

Eu vreau ca ea să păstreze numele în anumite condiții negociabile. Totul e negociabil, doar că ea e foarte încăpățânată și vrea să fie numai ca ea și nu se poate așa. Proprietatea este a mea, exclusiv a mea, este dobândită înainte de căsătorie. Eu vreau să o despăgubesc pe ea cumva, vreau să îi dau niște bani și o să-i dau, dar în anumite condiții și nu sumele despre care vorbește ea. Nu mi se pare corect.

Eu cred că e o perioadă de liniște între noi doi, o lună, două să nu mai avem contact, ar ajuta. Ne-ar face pe amândoi să ne stabilizăm un pic și să ne gândim mai serios la ce facem. Momentan suntem ca două săbii ascuțite în aceeași teacă și nu mai avem loc. Eu cred că dacă ne dăm un timp am putea negocia divorțul sau poate o împăcare, cine știe, dar după o perioadă. Dacă mergem la notar și facem pasul cum vrea ea, sau și mai rău, în instanță, va fi ireversibilă împăcarea’, a declarat Cornel Păsat recent, pentru cancan.ro.

Viviana Sposub și George Burcea

George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit definitiv anul acesta. De-a lungul timpului, ei au fost despărțiți de mai multe ori, dar mereu s-au împăcat. Acum însă, separarea este definitivă.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

