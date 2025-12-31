De curând, Iulia Albu și Mike au fost surprinși împreună în București, în timpul unei ieșiri în parc. Cei doi au fost văzuți după o sesiune de alergat, îmbrăcați în ținute sport similare, în nuanțe apropiate. Aceștia purtau geci de fâș, pantaloni sport și aveau telefoanele mobile în mână.

Iulia Albu și Mike, apariție împreună, după Crăciun

După câteva ture de parc, s-au îndreptat spre mașină, Mike mergând înainte și deschizându-i portiera Iuliei Albu, un gest remarcat de paparazzi. Ulterior, cei doi au fost urmăriți într-o deplasare de aproximativ 10 minute până în zona străzii Gara Herăstrău. Acolo, și-au împărțit sarcinile: Iulia Albu a coborât din mașină și s-a îndreptat către o bancă, în timp ce Mike a mers la un supermarket din apropiere, de unde a ieșit cu o cutie de lapte.

La mașină, acesta s-a întâlnit cu un prieten, iar după câteva minute li s-a alăturat și Iulia Albu. După o scurtă discuție cu amicul lor, cei doi și-au luat rămas-bun și au plecat împreună cu mașina. Apariția lor comună ar putea însemna că au o relație cordială și apropiată, la câteva luni după separare, fără ca vreunul dintre ei să fi făcut declarații oficiale legate de o eventuală împăcare.

Iulia Albu și Mike au făcut terapie de cuplu

Iulia și Mike au făcut și terapie de cuplu, însă nu au reușit să rezolve mare lucru. Deși amândoi își doreau ca relația să meargă, în cele din urmă ajungeau la ceartă. „Am încercat să facem şi terapie de cuplu, am făcut doar câteva ore, pentru că nimeni nu vrea să fie martor la așa ceva. Păi, de ce nu încercați? Nu, dar pur și simplu era foarte interesant, pentru că încercam amândoi să depășim conflictul și sfârşeam prin a ne certa și până la urmă am decis să fim noi doi față în față și să ne spunem tot ce avem să ne spunem și ne-am spus”, a dezvăluit Iulia Albu.

Un lucru mai puțin știut este acela că Mike nu a reușit să ajungă la inima tatălui Iuliei Albu. „Părinții mei nu s-au uitat la America Express. Dar ştiu că le-au spus vecinii, îți imaginezi, adică ce crezi că se discuta despre altceva? Ăsta era subiectul zilei. Ei nu s-au uitat la emisiune, ei au înțeles foarte clar că punând niște oameni într-un context în care n-au mai fost niciodată, este inevitabil să se întâmple și lucruri neprevăzute.

Pe el nu-l plac nici acum, dar relația mea cu ei este alta. Pentru că tata este foarte protector și tot timpul nu i-a plăcut de nimeni, în general. Adică… Niciun bărbat nu e suficient de bun pentru mine. Niciunul.

Foarte multe întâlniri n-au fost, dar se cunosc, într-adevăr. Nu este atât de dificilă poziţia mea, majoritatea femeilor sunt în situaţia asta, majoritatea oamenilor, adică nu ştiu nici mulţi bărbaţi care să aibă soţii plăcute de soacră, sincer. E o anomalie și oricum, cum eu sunt foarte bună prietenă cu mama lui, trebuia măcar un conflict să fie și la noi în familie. Mama nu are o problemă cu el, n-a avut niciodată. Tata… el este mai strict așa”, a mai spus vedeta la Fresh by Unica.