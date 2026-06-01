Lanjarón: orașul unde moartea a fost interzisă

Spania „ascunde” mai multe legi surprinzătoare care pot pune turiștii și localnicii în dificultate, conform publicației Express. Buna cunoaștere a acestor legi poate preveni amenzi usturătoare, mai ales în sezonul estival.

În 1999, primarul orașului Lanjarón, din Andaluzia, a emis un decret neobișnuit: moartea a fost interzisă. Cimitirul era deja plin, iar autoritățile regionale nu răspundeau solicitărilor pentru construirea unuia nou. Ca formă de protest, edilul a cerut locuitorilor „să aibă grijă de sănătatea lor și să nu moară” până la rezolvarea situației.

Departe de a se speria, cei 4.000 de locuitori ai orașului au primit vestea cu mult umor. De altfel, decretul a fost mai mult o mișcare genială de PR decât o lege cu intenții punitive. Decizia a atras atenția internațională, determinând autoritățile regionale să aloce fonduri pentru un nou cimitir. Din fericire, nimeni nu a fost amendat pentru încălcarea acestei legi.

Astăzi, Lanjarón este cunoscut nu doar pentru această poveste, ci și pentru stațiunile sale balneare și pentru apa minerală de o puritate excepțională care îi poartă numele.

Interzicerea castelelor de nisip

Construirea castelelor de nisip, o activitate aparent inofensivă, poate aduce amenzi în anumite regiuni din Spania. În insula Tenerife, de exemplu, autoritățile au interzis astfel de construcții pentru a preveni cazuri extreme, cum ar fi cel al unui constructor care a adus tone de nisip pentru a ridica o cetate medievală pe plajă.

Deși familiile care construiesc castele mici pentru copii nu sunt vizate, regulile stricte rămân în vigoare, iar amenzile pot fi aplicate în cazuri mai serioase.

Și mopul pe balcon poate fi o infracțiune costisitoare

În Villanueva de la Torre, o localitate din provincia Guadalajara, care aparține de comunitatea independentă Castilla-La Mancha, simpla depozitare a unui mop pe balcon poate duce la o amendă de până la 750 de euro. În plus, uscarea hainelor în spații vizibile din exterior este, de asemenea, interzisă.

Autoritățile locale aplică o Ordonanță Municipală pentru Conconviețuire Cetățenească aprobată încă din anul 2012. Această reglementare locală a fost creată pentru a proteja estetica urbană și curățenia vizuală a orașului.

Regulamentul interzice în mod expres lăsarea la vedere pe balcoane sau terase a obiectelor destinate curățeniei, cum este mopul, dar și întinderea hainelor la ferestrele sau balcoanele care au vedere directă spre străzile principale sau scuturarea covoarelor de la înălțime.

Villanueva de la Torre: liniște obligatorie pentru câini

De asemenea, tot în Villanueva de la Torre, câinii nu au voie să latre în timpul siestei, între orele 14.00 și 16.00, și nici pe timpul nopții. Această regulă face parte dintr-un regulament local extrem de detaliat, care a devenit subiect de glume în rândul localnicilor. Deși modul în care se aplică aceste sancțiuni rămâne neclar, locuitorii glumesc că poliția ar trimite scrisori direct câinilor zgomotoși.

Sevilla: dominoul, interzis la terase

Chiar dacă Sevilla este cunoscută pentru atmosfera sa festivă, orașul are reguli stricte cu privire la zgomot. Jocurile de domino pe terasele cafenelelor au fost interzise, deoarece sunetul pieselor care se lovesc este considerat deranjant, potrivit publicației Express. Alte interdicții includ rostogolirea butoaielor pe stradă sau consumul de alimente și băuturi în fața teraselor. Încălcarea acestor reguli poate aduce amenzi de cel puțin 300 de euro.

Dansul acasă, o problemă legală

În orașe precum Madrid, Mojácar (oraș din provincia Almería – n.r.) sau Ciudad Real (oraș din comunitatea autonomă Castilla-La Mancha – n.r.), dansul și alergatul în apartamente sunt strict interzise de reglementările privind zgomotul. Aceste activități produc vibrații care pot deranja vecinii din clădirile rezidențiale, unde majoritatea spaniolilor trăiesc în apartamente.

Măsurile au fost implementate pentru a preveni conflictele între vecini și pentru a menține liniștea în blocurile aglomerate.

În Bilbao este interzis dormitul în mașină

În Bilbao, este ilegal să dormi în mașină, într-o rulotă sau chiar pe bănci publice ori în corturi. Aceste reguli sunt menite să reglementeze utilizarea spațiului public și să îmbunătățească igiena urbană.

De asemenea, înotul în fântânile decorative sau spălarea hainelor în spații publice sunt interzise. Turiștii sunt încurajați să folosească unități de cazare corespunzătoare, în loc să utilizeze infrastructura publică în mod inadecvat.

Deși unele dintre aceste legi pot părea bizare, ele reflectă eforturile autorităților de a menține ordinea și armonia în comunitățile locale.

