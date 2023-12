După 5 ani de pauză, Dan Bălan, în vârstă de 44 de ani, a urcat zilele trecute pe scenă în cadrul spectacolului „Christmas Magic”, în Chișinău. Cântărețul din Republica Moldova a stârnit numeroase controverse după ce a susținut concertul, unii fani speculând că acesta era în stare de ebrietate.

Pe rețelele de socializare au apărut filmulețe cu Dan Bălan care bâlbâia niște cuvinte ciudate, în diverse limbi, pe scenă și nu avea echilibru.

„A doua oară când vine în Moldova și se îmbată, poate era și drogat”, „Eram chiar în față. Nu este vorba despre stil. Nu putea vorbi. Eu am fost acolo chiar în fața lui”, „Dan Bălan este omul imprevizibil, dar este un om extrem de interesant. În mare parte e stilul lui, așa cum îl vedeți voi, are un stil al lui, e artist la urma urmei. Este deranjant faptul că oameni care nu au fost acolo critică. Artistul a fost fericit, emoționat, nu a susținut un concert acasă de cinci ani”, „Dan Bălan, apreciez mult talentul, dar dezamăgit de această prestație. Lipsă de respect față de spectatori”, „Vai, vai, ce face celebritatea din om, rușine”, „Rușinoasă asemenea apariție pe scenă”, „Degeaba are voce… o combinație interesantă și probabil nu e numai alcool”, „Oamenii au achitat să-l vadă în așa stare”, au fost o parte dintre comentariile fanilor, potrivit Click!.

Reacția organizatorilor: „Pe fondul unei oboseli extreme…”

RB Agency, organizatorii concertului „Dan Bălan-Christmas Magic”, desfășurat la Arena Chișinău pe data de 24 decembrie 2023, resping ferm acuzațiile îndreptate împotriva artistului.

„Echipa noastră a dedicat săptămâni întregi pentru a realiza acest eveniment sub îndrumarea meticuloasă a unui artist perfecționist precum Dan Bălan.

Dan Bălan a fost implicat complet în proiect, personal ocupându-se de compoziția scenei, scenariul evenimentului și de alte aspecte artistice. Menționăm și faptul că în noaptea dinaintea concertului Dan Bălan a fost implicat în decorarea scenei, fiind necesare o serie de modificări de ultim moment, iar orele dinaintea concertului le-a dedicat pregătirii producției (sonorizare, show-ul de lumini și vizual). Pe fondul unei oboseli extreme, e posibil ca anumite momente în care artistul a vorbit cu publicul să fi fost interpretate într-un mod particular, dar întreaga reprezentație artistică a fost excepțională”, spun organizatorii.

„Christmas Magic, conceput ca o poveste artistică, a fost un spectacol excepțional, plin de încărcătură emoțională, care a captivat miile de spectatori prezenți. Reacțiile ulterioare în mediul online și viralizarea înregistrărilor spectatorilor prezenți la eveniment, alături de comentarii de susținere, ne fac să înțelegem că în seara de 24 decembrie, pe scena Arenei Chișinău, Dan Bălan și invitații săi au reușit să dăruiască publicului o seară cu adevărat magică.

Reiterăm faptul că arta este subiectivă, fiecare artist o exprimă în mod unic, dar noi susținem diversitatea artistică. Îi mulțumim lui Dan Bălan pentru dedicarea sa și suntem mândri să fim partenerii săi în realizarea acestui extraordinar eveniment artistic”, au mai ținut să precizeze organizatorii concertului lui Dan Bălan de la Chișinău.

Până la acest moment, Dan Bălan nu a făcut nicio declarație cu privire la acest subiect.

