„Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip. Și vor veni tot mai prost pregătiți pentru ca nimeni nu vrea să mai lucreze pe acolo.

Viitorii politicieni ai țării stau acum pe TikTok, așa ca ăștia de acum ni se vor părea savanți. Dacă ne puneau pe mine și pe Horia Brenciu la Finanțe și la guvernare tot asta știam să facem, să creștem taxele. Eu am sperat că vin unii cu analize financiare, care știu să găsească soluții economice. Așa, taxele știam și noi să le creștem”, a menționat Dan Negru, pentru Click!

„Dacă există „temperaturi resimțite”, de ce nu există și „impozite resimțite”? Dacă afară sunt 0 grade, dar se simt ca -20, de ce nu avem și un TVA „resimțit”? E de 21%, dar se simte ca 40%”, a mai adăugat Dan Negru.

Dan Negru a reamintit și cum a primit porecla de zgârcit în urmă cu mai mulți ani. „Îmi place porecla de zgârcit. Îmi amintesc și cum am primit-o: acum vreo 30 de ani, cu primii mei bani, câștigați în televiziune, am început să cumpăr cărămizi și pământ, în vreme ce alți colegi de-ai mei și-au cumpărat mașini.

M-au miștocărit mulți atunci spunându-mi că sunt zgârcit că nu-mi iau mașini. Așa mi-am primit porecla de zgârcit. Nu-mi pare rău. Nu știu dacă o mașină, de acum 30 de ani, mai are valoare azi, dar știu că un teren și-a păstrat valoarea. De asta, zgârcenia e diferită, depinde de care parte a banului ești”, a spus Dan negru pentru sursa citată.

