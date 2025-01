În vârstă de 45 de ani, Dana Budeanu e acum o celebră creatoare de modă în România, are propriul atelier, ea fiind și cea care a creat haine pentru Mihaela Rădulescu, Andra sau alte vedete foarte cunoscute din România. Studiile le-a făcut în Marea Britanie, ea a învățat marketing-management la Royal Holloway în cadrul Universității din Londra, dar are și un master în European Business la London School of Economics.

Dana Budeanu, Revelion de lux în Marea Britanie

După finalizarea studiilor, ea a rămas legată de Marea Britanie, țară unde a ajuns des și pe care a lăudat-o mereu, în diferitele interviuri. Acum, de Anul Nou, Dana Budeanu s-a întors în Marea Britanie, unde a avut parte de un Revelion de lux.

Creatoarea de modă s-a cazat în hotelul de cinci stele Cliveden House, care se află la 45 de minute vest de Londra cu mașina și la doar 20 de minute de Aeroportul Heathrow din Londra. Pe site-ul oficial al unității de cazare, e prezentat și istoricul locației:

„Cliveden House, deținut de National Trust și parte a Iconic Luxury Hotels, este un hotel premiat cu cinci stele roșii AA, situat în inima zonei rurale din Londra, în frumosul Berkshire, la doar 40 de minute de Londra și 25 de minute de Heathrow.

Povestea noastră este una de peste 350 de ani de personalități puternice, petreceri iconice și aventuri scandaloase. Construită în 1666 de către cel de-al doilea duce de Buckingham, ca un cadou pentru amanta sa, Cliveden House a rămas un vârf de intrigă și glamour și reprezintă cadrul romantic perfect pentru acele cupluri care caută o escapadă. (…) Este un luxos hotel și spa Relais & Châteaux de cinci stele, gata să vă întâmpine pentru a vă crea propriul moment în istoria Cliveden”.

Prețurile la cazare sunt și ele pe măsură. Pentru două persoane, pentru patru nopți cu mic dejun inclus în primăvară prețurile pornesc de la 4.798 de euro și pot ajunge la 9.814 în funcție de camera aleasă, cea mai scumpă fiind Lady Astor Suite.

Cum s-a îmbrăcat Dana Budeanu de Revelion

Pentru noaptea de Anul Nou, Dana Budeanu a ales o rochie albă în partea de sus și neagră în partea de jos. Pe Instagram a arătat și mai multe imagini din hotelul de lux unde a petrecut Revelionul, a stat lângă bradul de Crăciun împodobit cu globuri aurii și roșii.

„Fiți deștepți, citiți că să știți să gândiți, fiți liberi, fiți fericiți, frică nu există…La mulți ani! 🖤”, a fost mesajul Danei Budeanu de Anul Nou.

