Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”

Libertatea s-a întâlnit cu Dana Rogoz în cadrul unui eveniment monden, astfel că actrița ne-a povestit cum s-a simțit jucând în serialul „Groapa”.

„M-am bucurat foarte mult de revenirea serialului «Groapa». A fost un sezon foarte interesant! Mi se pare că a avut ritm, a avut o poveste… Primul sezon a fost așa, cumva de introducere a tuturor personajelor… Vorbesc așa, ca și poveste! Primul sezon a fost mai mult de introducere a situațiilor. Dar mi se pare că în sezonul doi chiar au apărut niște teme mari și înțelegi multe lucruri. Sau, în ceea ce o privește pe Mari, personajul meu, se dezvăluie așa… Și chiar m-am bucurat”, a spus Dana Rogoz în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa actriță în vârstă de 40 de ani ne-a dezvăluit și ce face seara și noaptea, când este acasă și nu are nimic de muncă.

„Mă uit la câte un serial și în general citesc texte noi. De cele mai multe ori noaptea… chiar asta am făcut și aseară și mai am 60 de pagini dintr-un text de terminat. Asta fac, în principiu. Acum, «Only Murders in the Building», asta este seria pe care o urmăresc. Și încerc să mai urmăresc dintre filmele pe care le-am ratat în cinema. Când mai ratez câte unul, încerc… Dar serile mi le petrec cu copiii, prefer să stau așa cu ei și să ne «drăgălim». Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru, atunci stau cu ei”, a încheiat Dana Rogoz interviul pentru Libertatea.

