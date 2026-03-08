Ce este Sfântul Maslu

Sfântul Maslu este o slujbă religioasă dedicată în special vindecării, atât a trupului, cât și a sufletului, prin rugăciune, ungere cu untdelemn sfințit și iertarea păcatelor.

Prin Maslu, preoții se roagă pentru vindecare, alinare, întărire și iertare, iar untdelemnul sfințit devine în mod simbolic semnul vizibil al harului divin care lucrează asupra persoanei bolnave.

Originea Tainei Sfântului Maslu se găsește încă din perioada apostolică. Prima dovadă apare în Epistola Sfântului Apostol Iacov, unde se spune: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, iar Domnul îl va ridica; și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui”.

Acest text arată că, încă din primele comunități creștine, exista practica chemării preoților pentru a se ruga pentru cei bolnavi și a-i unge cu untdelemn. În timp, această practică a devenit o Taină propriu-zisă.

Ce semnificație are Sfântul Maslu

Semnificația Sfântului Maslu este legată în primul rând de ideea de vindecare și de ajutor spiritual oferit omului aflat în suferință. În tradiția creștină ortodoxă, această Taină arată că Dumnezeu nu este indiferent la durerea oamenilor și că Biserica se roagă pentru cei care trec prin momente grele, fie că este vorba despre boală, slăbiciune sufletească sau alte dificultăți ale vieții.

Prin rugăciunile rostite de preoți și prin ungerea cu untdelemn sfințit, credincioșii cer ajutorul lui Dumnezeu pentru vindecare, întărire și liniște sufletească.

De asemenea, Maslul are și o semnificație de încurajare și speranță. Pentru omul care suferă sau trece printr-o perioadă dificilă, faptul că preoții și ceilalți credincioși se roagă pentru el poate aduce multă liniște și putere sufletească. Slujba arată că nimeni nu este singur în fața suferinței și că întreaga comunitate se poate ruga pentru binele celui aflat în nevoie.

Untdelemnul folosit în cadrul slujbei are și el o semnificație simbolică importantă. În tradiția biblică, uleiul era asociat cu vindecarea, binecuvântarea și îngrijirea. Prin sfințirea lui în cadrul slujbei și prin ungerea credincioșilor, acesta devine un semn vizibil al harului și al ajutorului lui Dumnezeu.

Cum se face Sfântul Maslu

Sfântul Maslu se săvârșește de obicei de către șapte preoți, deși în practică pot fi mai puțini dacă nu există posibilitatea reunirii unui număr atât de mare. În cadrul slujbei se citesc șapte pericope Apostolice și șapte din Evanghelie, fiecare urmată de rugăciuni speciale pentru vindecarea celor bolnavi. De asemenea, există șapte rugăciuni de binecuvântare a untdelemnului.

O parte importantă a slujbei este ungerea cu untdelemn sfințit. Preotul unge de obicei fruntea, obrajii, bărbia, mâinile sau alte părți ale trupului celui pentru care se roagă, în timp ce rostește o rugăciune care cere vindecare și iertare. Această ungere nu este doar un gest simbolic, în teologia ortodoxă ea este considerată un mijloc prin care harul lui Dumnezeu se coboară asupra credinciosului.

Sfântul Maslu nu este destinat exclusiv bolilor fizice grave. Deși în trecut era legat mai ales de situațiile de boală gravă, în tradiția ortodoxă contemporană el este săvârșit adesea și pentru întărire spirituală, pentru alinarea suferințelor sufletești sau pentru iertarea păcatelor. În multe parohii, Maslul se oficiază periodic, la biserică sau în casele credincioșilor.

De ce ai nevoie pentru Sfântul Maslu

Uleiul și făina sunt esențiale pentru Sfântul Maslu. Importanța untdelemnului și a făinii poate fi observată încă din Vechiul Testament, iar în cadrul Tainei Sfântului Maslu aceste elemente capătă o semnificație aparte. Prin sfințirea lor în timpul slujbei, ele ajung să fie legate de vindecare și de începutul unei vieți noi, pe care credinciosul o primește după ce se roagă pentru sănătate și pentru ajutorul lui Dumnezeu.

Scriptura amintește lucrurile esențiale pentru viața omului: „Începutul a toată trebuința vieții omului este: apa, focul și fierul, sarea și făina de grâu, mierea și laptele, sângele strugurelui, untdelemnul și haina” (Ecleziastic 39, 31). Acestea sunt elemente simple ale vieții de zi cu zi, dar în context religios ele devin și simboluri ale binecuvântării și ale purtării de grijă a lui Dumnezeu, arată doxologia.ro.

În timpul săvârșirii Sfântului Maslu, făina este așezată într-un vas mai adânc, iar în ea sunt puse șapte lumânări aprinse. Lumânările rămân aprinse pe toată durata slujbei și simbolizează plinătatea darurilor Duhului Sfânt.

După încheierea slujbei, din făina sfințită credincioșii pot face șapte turte, care simbolizează pâinea cea de toate zilele.

În unele locuri există obiceiul ca persoana bolnavă să mănânce câte o turtă dimineața, pe stomacul gol, ca semn de binecuvântare. În alte regiuni, din făina sfințită la Maslu se pot face prescuri care sunt apoi folosite la Sfânta Liturghie.

Folosirea untdelemnului în scopuri religioase este foarte veche și apare încă din Vechiul Testament. Atunci era folosit pentru sfințirea altarului, a obiectelor de cult sau a candelelor, dar și ca semn al binecuvântării și al vindecării. În tradiția creștină, untdelemnul sfințit este privit și ca un simbol al luminii și al harului lui Dumnezeu, care aduce alinare și vindecare.

Pe parcursul slujbei Sfântului Maslu sunt rostite rugăciuni prin care se invocă lucrarea Duhului Sfânt asupra untdelemnului, pentru ca acesta să devină un mijloc prin care credincioșii primesc binecuvântare și ajutor.

După încheierea slujbei, atât untdelemnul rămas, cât și făina sfințită trebuie păstrate cu grijă și respect, într-un loc curat.

Când se face Sfântul Maslu

Sfântul Maslu se poate săvârși în orice perioadă a anului, deoarece este o Taină destinată în special celor bolnavi sau celor care au nevoie de ajutor. Nu există o zi fixă stabilită pentru oficierea acestei slujbe, deoarece ea poate fi făcută ori de câte ori este nevoie, fie în biserică, fie în casa unui credincios.

În practica actuală a multor parohii ortodoxe, Sfântul Maslu se face și în mod regulat în biserică, pentru toți credincioșii care doresc să participe.

Există însă perioade ale anului în care Sfântul Maslu este săvârșit mai des. Una dintre acestea este Postul Paștelui, perioada de pregătire pentru Învierea Domnului.

Rugăciuni pentru cei bolnavi

„Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce odinioară la scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea Ta pe cel care zăcea de 38 de ani în boală și, întâlnindu-l apoi în templu, i-ai zis: «Iată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău»; Cel care pe sluga sutașului și pe fiica femeii cananeence, numai prin cuvânt, pentru credința lor, i-ai vindecat, Însuți, întru tot Milostive Stăpâne, dăruiește-mi și mie această putere a credinței, ca să preamăresc puterea și dumnezeirea Ta!

Iartă-mi mie, Bunule Doamne, mulțimea păcatelor mele celor grele, «că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea». Nu sunt vrednic să ridic ochii mei spre Tine și să cer îndurarea Ta. Ci, ca un bun și de oameni iubitor, milostivește-Te spre nevrednicia mea. Din patul durerii mă ridică și voința mea o întărește, ca să umblu în căile Tale, să împlinesc poruncile Tale și de greșeli să mă feresc.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

„Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale.

Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”. (Sursa – basilica.ro)

