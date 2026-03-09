Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la Oana Țoiu

Președintele PSD a cerut explicații atât de la Parlament, unde se va ocupa personal de acest lucru în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cât și de la Guvern, condus de premierul PNL, Ilie Bolojan.

„Urmare a informațiilor apărute, lucrurile nu mai pot să rămână așa, în mod evident. De data asta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației și i-aș propune, de urgență, să trimită corpul de control al primului ministru la Ministerul Afacerilor Externe să verifice informațiile, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor”, a spus Grindeanu într-o conferință de presă la sediul PSD.

„De asemenea, în Parlament, am să-i rog pe colegii mei la Comisia de Politică Externă să-i cheme la audieri atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea, astfel încât și în Parlament să existe această clarificare. Dar i-aș ruga pe ambele paliere, și în Parlament, dar mai ales la nivel guvernamental, această clarificare să vină repede. Pentru că oricum ar fi, lucrurile trebuie clarificate pentru români în primul rând. Putea să fie fata oricui”, a adăugat el.

„Cer clarificare urgentă atât în Parlament, unde o să acționez în mod direct, cât și din partea guvernului, a lui Ilie Bolojan, care trebuie să termine urgent acest control, pe care îl solicit”, a conchis Grindeanu.

Irina Ponta, aflată în Emirate, nu a putut urca în avionul spre România organizat de autoritățile de la București

Amintim că situația fetei de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un interviu de admitere la o universitate din Abu Dhabi, a generat un scandal public pe 5 martie, după războiul declanșat de Israel și SUA în Iran, care a afectat și EAU. Mai întâi, adolescenta a fost chemată la consulatul României din Dubai pentru a fi inclusă în avionul cu care urmau să revină în țară mai mulți copii. Apoi, ajunsă acolo, a aflat că nu va merge cu zborul organizat de autoritățile române.

Ponta a susținut că decizia a fost luată de ministra USR de externe: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”.

La rândul ei, Oana Țoiu a susținut că nu a intervenit deloc: „Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor”. Foarte important, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că Irina Ponta (17 ani) nu era înregistrată în evidenţele consulare şi nici în sistemul MAE pentru gestionarea situaţiilor de criză.

O zi mai târziu, pe 6 martie, fata lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a revenit în țară cu o cursă comercială, FlyDubai.

Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc"
Știri România 10:00
Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 09:19
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Irina Fodor rupe tăcerea despre „Chefi la cuțite" 2026. „Am fost cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica"
Stiri Mondene 12:32
Irina Fodor rupe tăcerea despre „Chefi la cuțite” 2026. „Am fost cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica”
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 11:56
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
