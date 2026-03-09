Acum, scriitoarea inventează un concept pentru a defini acest nou profil de francez și îi numește pe aceștia „nepa-iști” (népaïstes) – un derivat din adverbele de negație „ne” și „pas”- omul care spune „NU” sistemului tradițional de valori.

Etichetați drept egoiști de către „Franța care muncește”, nepa-iștilor li se reproșează că nu respectă contractul social și că sunt individualiști extremi. Au devenit ei oare simpli consumatori de experiențe efemere, într-o societate în care timpul liber a înlocuit posesia? Sau sunt niște realiști pe care „nu-i mai poți duce cu preșul”?

Spre deosebire de generațiile anterioare, acești oameni refuză responsabilitățile de management, preferând liniștea personală în locul unui statut social epuizant.

La locul de muncă, aceștia decid să nu se mai lase storși de energie pentru un salariu mizerabil. În privința natalității, ei refuză să aibă copii, cu alte cuvinte, să se înhame la „rearmarea demografică” cerută de Emmanuel Macron.

Mai ales dacă, în același timp, națiunea le cere, într-un discurs militar, să „accepte să-și piardă copiii”, așa cum a declarat Fabien Mandon, șeful Statului Major al Armatei.

„Nepa-istul" nu se vede ca un parazit, ci ca cineva care a înțeles că „promisiunea" succesului prin muncă și sacrificiu familial este o iluzie în economia actuală.









