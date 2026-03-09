Hoții au plecat cu 25.000 de sticle de șampanie

Două persoane au reușit, în doar câteva zile, să deturneze șapte remorci încărcate cu marfă, într-o operațiune pe care procurorii o descriu drept un prejudiciu „colosal”.

Conform publicației L’Union, între 24 și 28 septembrie 2020, cei doi au pus mâna pe bunuri în valoare de aproape un milion de euro. Printre acestea se aflau 66 de paleți de șampanie, adică peste 25.000 de sticle, sustrași din depozite din Reims și Chouilly.

Pe lângă băuturile de lux, suspecții au mai furat 113 paleți de produse cosmetice de la compania L’Oréal, din Gauchy, precum și 1.297 de anvelope dintr-o firmă din Camon.

În mod surprinzător, printre bunurile sustrase s-au aflat și 24 de paleți de conserve de morcovi aparținând companiei Bonduelle, din Estrées-Mons.

Cum funcționa schema

Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți, Maxime, lucra ca dispecer de transport.

Rolul lui era să consulte „bursa de transport”, o platformă online care pune în legătură firmele de transport cu companiile care au marfă de expediat.

După ce identifica transporturile, celălalt suspect, Paul, trecea la acțiune. Acesta închiria un cap tractor, angaja un șofer român și folosea o remorcă furată din centrul rutier Farman în 2020 sau o altă remorcă sustrasă cu un an înainte, pe care o echipa cu plăcuțe de înmatriculare false.

În ziua transportului, șoferul se prezenta la depozit și pretindea că reprezintă compania care câștigase contractul de transport. Astfel, marfa era încărcată fără ca nimeni să suspecteze ceva.

Dați de gol de GPS

Planul ar fi putut funcționa în continuare dacă nu ar fi existat un dispozitiv de localizare instalat pe una dintre remorcile furate.

Asigurătorul remorcii dispărute din zona Farman a angajat un investigator pentru a o găsi și, datorită trackerului GPS, remorca a fost localizată în Belgia, în curtea unui depozit închiriat de Paul.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii francezi și belgieni, care au colaborat în acest caz, au descoperit documente de livrare corespunzătoare transporturilor furate, precum și o parte dintre produse încă aflate pe paleți. De asemenea, s-a stabilit că Maxime consultase pe platforma de transport toate cele șapte anunțuri care corespundeau încărcăturilor deturnate.

Condamnări la închisoare cu suspendare

În cursul audierilor, Paul a susținut că nu știa nimic despre acuzațiile aduse. El a afirmat că șampania și produsele cosmetice găsite în depozit ar proveni de la Amazon și ar fi fost produse declasate.

Avocatul său a susținut că toate contractele de închiriere pentru depozit și pentru tractoare erau pe numele clientului său, argumentând că acest lucru ar fi ilogic dacă ar fi organizat escrocheria. De asemenea, a sugerat că adevăratul organizator nu a fost identificat. Celălalt suspect, Maxime, a susținut că a consultat anunțurile de transport doar „pentru a face un serviciu unui prieten”.

Instanța nu a acceptat aceste explicații. Maxime a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și supraveghere pe o perioadă de doi ani, iar Paul a primit trei ani de închisoare cu suspendare.

Cei doi vor trebui, de asemenea, să plătească în solidar despăgubiri transportatorilor, care s-au constituit parte civilă, în valoare totală de 364.000 de euro.

Suma acoperă atât prejudiciul material neacoperit de asigurări, cât și prejudiciul de imagine suferit de companii, unele dintre ele pierzând contracte importante cu casele de șampanie.

