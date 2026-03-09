Araceli Cuevas, o elevă de la Gary Lighthouse College Prep Campus din Indiana, SUA, a fost acceptată la nu mai puțin de 126 de universități și a primit oferte de burse în valoare totală de 9 milioane de dolari.

Performanța sa de excepție evidențiază posibilitățile pe care le oferă munca susținută și determinarea pentru tinerii aspiranți la educația superioară.

Liceul frecventat de Araceli pune un accent deosebit pe pregătirea elevilor pentru continuarea studiilor. Cu toate acestea, rezultatul obținut de tânăra din Indiana este fără precedent pentru această instituție.

„Araceli s-a remarcat prin rezultatele sale excelente la învățătură și determinarea de a-și atinge obiectivele educaționale”, au declarat reprezentanții școlii.

Pentru a spori șansele de admitere, Araceli a trimis aplicații către numeroase universități din Statele Unite, folosind opțiunea de a depune cereri fără taxe de aplicare sau fiind scutită de acestea.

Am vrut doar să mă depășesc, să fac mai mult și să văd în câte universități aș putea intra.

Procesul a inclus și redactarea mai multor eseuri, o sarcină care necesită timp și efort considerabil.

Araceli va putea beneficia doar de una dintre aceste burse, în funcție de universitatea pe care o va alege.

Mai are puțin timp la dispoziție înainte de a decide ce școală va alege. Ziua deciziei în întreaga țară este 1 mai.

Suma finală, de 9 milioane de dolari, reprezintă valoarea totală a burselor oferite de diverse instituții.

Banii pentru bursă sunt, de asemenea, un ajutor imens pentru familia ei. „Avem deja un copil la facultate, acum când vor fi doi, cu siguranță că va fi de mare ajutor”, a spus mama Patricia Gonzalez.