Lucrul care îl sperie pe influencerii din Dubai mai mult decât rachetele Iranului

Conflicul dintre SUA, Israel și Iran a afectat toate țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Mii de români au fost repatriați din vacanțe, iar aeroportul din Dubai a fost închis după un atac cu drone iraniene.

Inclusiv ambasada SUA din Dubai a fost vizată de un atac iranian cu drone, chiar la începutul lunii marie. Totuși, influencerii care s-au stabilit în Dubai se tem mai mult de un gest pe care l-ar putea face în mediul online și care i-ar costa scump, decât de rachetele Iranului care amenință Golful.

Mii de vloggeri expați din Marea Britanie, care locuiesc în Emiratele Arabe Unite (EAU), se confruntă cu riscuri majore dacă critică sau insultă Guvernul sau dacă provoacă „daune reputaționale” țării, relatează Daily Mail.

Potrivit legislației locale, astfel de acțiuni pot atrage amenzi de până la 230.000 de euro, cinci ani de închisoare sau chiar deportarea. Situația este și mai dificilă pentru cei care dețin proprietăți în Emirat.

Ce spune un influencer britanic despre atacuri și declarațiile care l-ar putea costa scump în mediul online

Ben Moss, un influencer din Londra a povestit întreaga situație și recunoaște că se simte în siguranță în Dubai, în special datorită sistemelor de apărare din Emiratele Arabe Unite.

Totuși, el recunoaște că regulile privind postările de pe rețelele sociale și legile privind conținutul online îl sperie.

„Mă simt complet în siguranță aici datorită apărării aeriene a EAU, dar legile mă îngrijorează uneori, așa că păstrez totul pozitiv. Sunt mult mai speriat de posibilitatea unei amenzi sau a închisorii pentru postarea unui conținut greșit decât de rachetele și dronele iraniene”, a spus acesta, pentru sursa citată mai sus.

Ce spune iubita vloggerului, de origine iraniană, despre întreaga situație din Dubai

Parisa este iubita vloggerului britanic și mărturisește că este de origine iraniană. Femeia recunoaște că preferă să se descrie drept „persană” și nu iraniană și încearcă să se distanțeze de regimul ayatollahilor și este recunoscătoare fostului președinte american Donald Trump.

Cu doar 300 de urmăritori pe TikTok, cariera ei de influencer este la început, iar naționalitatea ei o determină să fie mai discretă.

„De fiecare dată când mă cazez la hotel și arăt pașaportul iranian, se simte o tensiune”, a spus Parisa pentru presa britanică.

Femeia mărturisește că a pierdut contactul cu prietenii pe care îi avea în Iran, dar că se roagă ca ei să fie bine în urma atacurilor.

„Sper ca acțiunile actuale să ducă la căderea regimului terorist din Teheran. Am pierdut orice contact cu prietenii mei de când au început atacurile și mă rog să fie bine. Înainte de a pleca din Iran, auzeam focuri de armă în fiecare noapte după ora 20.00”, spune aceasta.

Mesajul pe care autoritățile din Dubai l-ar fi transmis tuturor cetățenilor

Potrivit sursei citate, Ben a prezentat un mesaj primit de la Poliția din Dubai, adresat tuturor cetățenilor.

„Fotografierea sau distribuirea de imagini ale locurilor critice sau repostarea informațiilor nesigure poate duce la acțiuni legale și compromite securitatea și stabilitatea națională. Respectarea regulilor ajută la menținerea siguranței comunității. Securitatea voastră este fericirea noastră”.

Ben, care trăiește în Emiratele Arabe Unite de aproximativ trei ani, afirmă că înțelege preocupările legate de postarea de imagini cu interceptări de drone și rachete.

„Respect guvernul și mă conformez regulilor”, a mai adăugat el.

Cu aproape 25.000 de urmăritori pe TikTok, sub contul „Mr_Moss_Media”, Ben colaborează cu diverse afaceri din EAU și oferă sfaturi altor influenceri despre cum să-și monetizeze conturile de social media.

