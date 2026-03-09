Până la pronunțarea acestei decizii, magistrații din cele două instanțe care au judecat cauza au acordat în total 39 de termene de judecată.

În primă instanță, Cazacioc a fost condamnat la patru ani cu executare

Principalul inculpat era Gelu Cazacioc, consilier local PSD în localitatea tulceană Smârdan, condamnat, la sfârșitul anului 2023, în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni împotriva mediului de către Judecătoria Măcin (Tulcea).

Atât Cazacioc, cât și Ministerul Mediului au fost pe atunci nemulțumiți de decizie, prin urmare au făcut apel.

Instanța din Constanța a decis însă achitarea lui Cazacioc și a firmei sale, SC Cazacioc & Co SRL din Smârdan, pentru acuzațiile de eliminare ilegală a deșeurilor cu potențial de a provoca daune mediului și poluarea prin evacuarea în sol de deșeuri sau substanțe periculoase, considerând că faptele nu mai sunt prevăzute de legea penală, întrucât răspunderea penală s-a prescris.

Procurorii au găsit, în 2021, bălți de sânge și amoniu de 30 de ori mai mult decât valoarea admisă lângă incineratorul firmei lui Cazacioc, acolo unde se aduceau cadavre de vaci, porci și cai din toată Moldova și Dobrogea, inclusiv o parte a oilor înecate în Portul Midia.

Cazacioc trebuie să readucă terenul contaminat la starea inițială

Conform deciziei instanței, Gelu Daniel Cazacioc și compania sa, SC Cazacioc & Co SRL, sunt obligați să achite câte 95.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în legătură cu acuzațiile pentru care procesul penal a fost încetat.

Pe lângă această obligație, instanța a dispus și readucerea la starea inițială a terenului afectat din comuna Smârdan, județul Tulcea, unde au fost îngropate aproximativ 200.000 de tone de carcase de animale moarte.

Este vorba despre un teren de aproximativ 70.000 de metri pătrați, situat lângă incinta firmei SC Cazacioc & Co SRL din localitate.

Lucrările de ecologizare vor fi realizate pe cheltuiala consilierului PSD și a societății sale și includ drenarea și colectarea apei contaminate prin săparea unor șanțuri adânci, tratarea apei pentru eliminarea poluanților și reintroducerea acesteia în circuitul natural, precum și excavarea solului contaminat cu deșeuri, conform deciziei judecătorilor.

Deșeurile urmează să fie eliminate prin sortare mecanică, iar pământul decontaminat va fi redepus în zonele excavate. La final, terenul trebuie nivelat, iar stratul superior de sol refăcut. Aceste măsuri au fost stabilite pe baza raportului de expertiză realizat în cadrul procesului.

Mirosul cadavrelor ajungea la kilometri distanță

Potrivit procurorilor, pe terenurile din zona amplasamentului cadavrele animalelor trebuiau neutralizate exclusiv prin incinerare completă. În realitate, instalația de incinerare operată de societate era improprie atât din punct de vedere tehnologic, cât și sub aspectul capacității, neavând posibilitatea reală de a procesa volumele declarate.

În acest context, deșeurile ar fi fost eliminate prin îngropare directă în sol, abandonate pe terenuri adiacente și incendiate în mod necontrolat, cu încălcarea flagrantă a normelor de protecție a mediului, generând un pericol concret de producere a unor daune semnificative asupra mediului înconjurător.

Anchetatorii arată că aceste practici au dus la scurgeri necontrolate de levigat rezultat din putrefacția cadavrelor, care s-a infiltrat în sol și în pânza freatică.

Analizele de laborator au confirmat prezența unor substanțe și bacterii periculoase pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Potrivit procurorilor, faptele nu au fost izolate, ci s-au repetat ani la rând, având efecte grave și de lungă durată: terenul a fost degradat aproape ireversibil, apele subterane au fost contaminate cu amoniu și alți compuși toxici peste limitele admise, iar aerul a fost poluat pe o rază de mai mulți kilometri, inclusiv în comuna Smârdan și în localitățile din apropiere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE