Prețurile petrolului au crescut vertiginos de când Statele Unite și Israelul au început să atace Iranul pe 28 februarie, ajungând săptămâna aceasta la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată de când Rusia a lansat ofensiva asupra Ucrainei în 2022. Într-o întâlnire televizată, Vladimir Putin a declarat luni, 9 martie, că Moscova va continua să furnizeze petrol partenerilor „de încredere” din Asia, precum și statelor membre ale UE, Ungaria și Slovacia, potrivit AFP.

„Dacă companiile europene și cumpărătorii europeni decid brusc să se reorienteze și să ne ofere o cooperare pe termen lung, durabilă, lipsită de presiuni politice, atunci să o facă. Nu am refuzat niciodată”, a spus Putin.

Președintele rus spune că e gata să colaboreze cu europenii: „Avem nevoie de semnale din partea lor că sunt gata și dispuși să colaboreze cu noi și că vor asigura această durabilitate și stabilitate”, a adăugat el.

Uniunea Europeană a interzis importurile maritime de țiței rusesc în 2022, în timp ce exporturile rusești prin conducte către Ungaria și Slovacia au fost efectiv oprite din ianuarie din cauza avariilor suferite de conducta de petrol Drujba (Druzhba) care traversează Ucraina.

Declarațiile lui Putin au venit la câteva ore după ce premierul ungar Viktor Orban a îndemnat Uniunea Europeană să suspende sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești pentru a contracara creșterea prețurilor provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

