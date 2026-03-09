Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”

Anul 2026 a început în forță pentru Misha Miller, care nu a văzut nimic altceva decât organizarea concertului. Nu doar că și-a pus în funcțiune echipa cu care lucrează de câțiva ani, dar are și colaborări externe. Spre exemplu, pentru coregrafiile de pe scena de la Halo Events, a lucrat cu o cunoscută coregrafă din Ucraina, care este recunoscută internațional pentru viziunea ei spectaculoasă. Nici data de 13 martie și numele concertului „13:13” nu sunt alese la întâmplare, ci vin ca o continuare firească a proiectului început anul trecut, când Misha și-a lansat EP-ul cu același nume chiar pe 13 noiembrie, de ziua ei, când a împlinit 30 de ani. „Sunt născută pe data de 13 și mereu mi-a purtat noroc numărul 13. În plus, o dată pe zi sau o dată la două zile văd numărul 13 pe undeva. Oriunde în oraș. Pur și simplu întorc privirea și văd 13. Ceea ce în confirmă că sunt pe drumul cel bun, că Dumnezeu mă călăuzește acolo unde e mai bine”, a explicat Misha Miller în exclusivitate pentru Libertatea.

Așa cum era de așteptat, pregătirile pentru acest concert i-au adus și suprize neașteptate. „Mi-am dat seama că după a pregătirile pentru acest concert mi-a ieșit primul meu fir alb. Multe bătăi de cap îmi dă acest concert pentru că cred că mi-am propus multe și am cerut eu multe de la mine anul acesta. Am vizualizat cum ar trebui să arate acest concert și de asta depun tot sufletul, toate puterile. Am și o întreagă echipă care muncește foarte mult. Abia aștept să vedeți ce v-am pregătit”, ne-a mai declarat artista, completând că, în același timp, nici nu este genul de persoană care să nu se implice în proiectele ei și să se bazeze exclusiv pe oamenii din jurul ei. „Probabil că există artiști care pot sta relaxați, dar nu e cazul meu. Nu am fost așa niciodată. Ba, din contră, de-a lungul carierei mele, cu cât înaintez în ea, cu atât mai mult oamenii cu care lucrez mă cunosc din ce în ce mai bine și știu ce așteptări au de la mine. Sunt vizionară și atunci când mă văd pe scenă, nu mă văd doar pe mine, ci văd cam tot ce se întâmplă în jurul meu. Clar că multe din ideile noastre au mai dispărut, altele au apărut, dar nu m-am sucit de atât de multe ori pe cât credeam pentru că am avut imaginea asta foarte clară de la început”.

Singurul ritual înainte de a urca pe scenă va fi rugăciunea

Asta nu înseamnă că nu are încredere în echipa ei, ba din contră, spune că cei de la Roton Music sunt ca o familie pentru ea și că se simte în siguranță, din toate punctele de vedere, alături de ei. „Am o echipă super în spate, am oameni care mă ajută, ca acest proiect mare, în sfârșit, după mulți ani de carieră și de muzică, să iasă la lumină. Să ofer publicului un concert de excepție oamenilor care mă ascultă de atâția ani, dar și mie îmi fac un cadou cu această ocazie. Muncesc de 10 ani cu aceeași echipă. Toată lumea mă știe perfect”, a mai mărturisit artista cu câteva zile înainte de marele eveniment.

Deși este în focul pregătirilor, Misha Miller și-a făcut timp să vină la evenimentul de lansare a agenției Icon Talents Units, din al cărei portofoliu face parte, și chiar să urce pe scenă pentru a întreține atmosfera. Asta dă dovadă, pe de-o parte, că iubește foarte mult ceea ce face și că așteaptă orice moment să fie în fața publicului ei, dar pe de altă parte că nu are nevoie de vreo pregătire prealabilă pentru marele ei eveniment. „N-am niciun ritual. Vreau doar să-mi păstrez entuziasmul și să fiu înconjurată de oameni faini, oameni din echipa mea pe care o să-i văd lângă mine, în rest niciun ritual. Cred că singurul ritual o să fie rugăciunea. O să mă rog lui Dumnezeu să intru pe scenă și să dau frâu liber emoțiilor”, a mai declarat pentru Libertatea Misha Miller, fix cu câteva zile înainte de show-ul ei memorabil.

