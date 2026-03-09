Nu sunt puține nații pe lume în stare să transforme conflictul din Orientul Mijlociu într-o afacere personală despre clanul Ponta și aplicarea regulilor. Vremuri grele pentru exceptați, pentru privilegiați, of.

Mă consolează gândul că fiii și fiicele sistemului n-au dat niciodată pe nimeni jos din niciun autobuz, fiindcă s-au născut în limuzină direct, pe partea economică. 

Dacă România nu avea justiția pe care o are, cine știe, poate că minora făcea naveta pe Rahova și Jilava, cu sufertașul, nu pe Dubai. Asta e situația, atât poate nația.

România eternă, ziceam. Pleacă Băsescu, vine Videanu, pleacă Videanu, vine Oprescu și tot așa, la nesfârșit, într-o sarabandă de decizii din care cetățeanul iese mereu păgubit. De ce iese mereu cetățeanul păgubit? N-are dânsul nicio culpă? O are. Nu i s-a tras doar de la Evita-Asereje-Vrânceanu-Firea-Pandele etc. 

Românul este totuși individul uman pe care l-a țepuit alde Vântu. Cum să te țepuiască, totuși, Vântu? Pe bune, Vântu?! 

Și zeci de ani mai târziu, curcile și berbecii încă se uită în gura eliberatului prematur din pârnaie. Că – de! De unde nu e, nici bunul Dumnezeu nu cere. 

Plâng iobagii de odinioară de fericire în morminte când văd că mentalitatea de iobag a coborât un etaj. Astăzi avem sub-iobagii, să fie primit. 

Iar, retroactiv, Năstase și Dragnea au devenit din penali – patrioți români. Probleme cu logica? La noi? Niciodată! Încercați la vecinii bulgari.

Necazul e că oricine e primar, la fel cum oricine e președinte (l-ai schimbat pe Iohannis cu Nicușor – bravo, acum ai un Iohannis mai mic și mai puțin cheltuitor, un Iohannis low cost), e fix degeaba atât timp cât esențialul rămâne neschimbat.

Iar esențialul e că românii habar n-au să se organizeze și să facă politică în folosul societății. Știu doar să facă haită și să dea gură unii la alții.

Alegeri în două tururi? Păi, și ce facem cu toată clica de paraziți ai bugetului? Ei cui rămân dacă nu se aleg și nu se realeg și apoi nu se realeg iar primari cu cincisprezece la sută din voturile comunităților menținute în subdezvoltare economică și morală?

N-are a face! La români altfel se socotește treaba. Războaie? Americanii, rușii, europenii, chinezii, iranienii? Mofturi!

Românul singur e etern, de parcă ar descinde toți din Nae Cațavencu, trecuți prin pântecul nesfârșit al Țaței Leana. Într-adevăr mama acelora e mereu cam gavrilă. Gavrilitatea aceasta asigură și retardul istoric sever.

Bani pentru spitale, străzi, școli? Lăsați. Mai bine anvelopăm coafezele și le luăm în plimbare cu jetul pe Coastă, mai bine băgăm bani în talanga preafericitului din deal. Păi, cine ne mai face nouă colivă după ce ne îngroapă primul cutremur mai acătării? Ei, și ce dacă ne îngroapă? N-am stabilit că românul, nu bulgarul!, e etern? S-a stabilit.

Și nici nu mai apuc să deschid subiectul acelui guru-hologramă, care într-adevăr a făcut recensământul provocaților cognitiv. Nu sunt o majoritate, dar sunt destui cât să asigure eșecul oricărei încercări de a scoate căruța din șanț. Unde a lăsat-o Marcel de la Buzău (fără diplomă de Bac găsită)… 

